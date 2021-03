Grevesmühlen

Ratlosigkeit bei Lehrern und Schulleitern, Kopfschütteln bei den Eltern. Zum Start des Präsenzunterrichts in Nordwestmecklenburg am Dienstag fehlen in vielen Schulen noch die vom Land versprochenen Corona-Selbsttest.

Einmal pro Woche können sich die Schüler damit testen. So der Plan. Doch obwohl bereits am 12. März in Ludwigslust die erste Großlieferung dieser Tests ankam, sind in Nordwestmecklenburg kaum welche angekommen. Und in den Schulen gab es bis Montag keine Information, warum die Lieferungen ausbleiben. Woran liegt es?

Ministerium reagiert kurzfristig auf die Anfrage

Das Schweriner Bildungsministerium erklärte auf Anfrage am Montag, dass die Logistik das Innenministerium übernommen habe. Von dort kam schließlich die Nachricht, dass das Land zwar mit zwei Millionen Stück ausreichend Tests bestellt habe, aber nicht genügend worden seien. „Am 15. März wurde das Ministerium kurzfristig informiert, dass die 1. Charge (500 000 Stück, Anm. d. Red.) nicht vollständig geliefert werden könne“, so eine Sprecherin des Innenministeriums.

Daraufhin wurde noch am selben Tag durch das Ministerium die Lieferung von 185 020 Selbsttests direkt an die Schulen per UPS vereinbart. Der Versand sollte bis spätestens Freitag, 19. März erfolgen. Soweit die Theorie, in der Praxis stellte sich heraus, dass UPS offenbar erst am Dienstag, 23. März die Schulen beliefern wird. Zusätzlich sollen für Nordwestmecklenburg aus dem Bestand des Ministeriums weitere Selbsttests über die Feuerwehren in die Gemeinden und damit an die Schulen geliefert werden, heißt es aus Schwerin.

Von Michael Prochnow