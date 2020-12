In Selmsdorf (Nordwestmecklenburg) den Lebensabend verbringen: ein Wunsch vieler älterer Menschen im Ort. Das sollen betreute Wohnungen und WGs möglich machen. Ein Investor plant sie. Die Nachfrage in der Gemeinde ist groß. Was nun alles denkbar ist und wann es losgehen soll, erfahren Sie hier.