Selmsdorf: Ausstellung und Lesung zu Fluchten über Ostsee

Anlässlich des Jahrestags „30 Jahre Grenzöffnung“ lädt die Kirchengemeinde Selmsdorf zu einer Ausstellung, einer Lesung und Musik ein. Beginn: am Sonnabend, den 9. November, um 15 Uhr in der Kirche.

Die Kirchengemeinde präsentiert einen Ausschnitt aus der Ausstellung „Über die Ostsee in die Freiheit“. Sie informiert nach Auskunft der Autorin Christine Vogt-Müller über die Schicksale von Flüchtlingen und ihre Motivation, das gewohnte Leben hinter sich zu lassen. Die Informationstafeln geben auch Einblicke in die Struktur der Grenzüberwachung an der Ostsee. Christine Vogt-Müller erläutert: „Nicht nur die sichtbaren 75 Beobachtungstürme, Radar- und Funkmasten gehörten dazu, sondern ein umfassendes System der Grenzsicherung mit Stasi, einem Heer ziviler Spitzel sowie einem ausgeklügelten Zusammenspiel der Grenzbewachung an und auf See.“

Leichen im Sand gefunden

Grundlage der Ausstellung ist das Buch „Über die Ostsee in die Freiheit“ von Christine Vogt-Müller und Bodo Müller. Es wird in Selmsdorf im Rahmen der Ausstellung angeboten. Die Selmsdorferin Christiane Woest liest aus ihm. Anja Eikelmann spielt während der Veranstaltung Cello. Die Kirchengemeinde kündigt an: „Nach der Lesung ist die Kirche bis 19 Uhr für Besucher dieser Ausstellung geöffnet.“ Christine Vogt-Müller zeigt den Hintergrund der Veranstaltung auf: „Das Thema Flucht war während der DDR-Zeit absolut tabu.“ Man habe nur hinter vorgehaltener Hand davon gesprochen, wenn wieder eine Flucht gelungen war oder Reste eines Paddel- oder U-Bootes an den Strand gespült wurden. „Manchmal wurde, tragischerweise, eine Leiche im Sand gefunden“, erläutert die Autorin.

Rund 5600 Menschen riskierten die Flucht

Erst mit dem Ende der DDR wurden die Archive von Stasi und Grenztruppen zugänglich. Was sich auf der Ostsee ereignete, erschloss sich erst nach jahrelangen Recherchen. Eine Bilanz, die Christine Vogt-Müller nennt: „Rund 5600 Menschen riskierten während der 28 Mauerjahre eine Flucht über die Ostsee.“ Es waren vor allem junge Männer, aber auch Frauen und Familien mit Kindern. „Einige bauten U-Boote oder Aqua-Scooter oder versuchten, ihren Weg in die Freiheit mit Waffengewalt zu erzwingen“, erläutert die Autorin.

Ein Ergebnis von Recherchen: Etwa 913 Flüchtlinge erreichten die Küsten in Schleswig-Holstein, Dänemark oder Schweden, „4530 Flüchtlinge verfingen sich im Netz der Grenzsicherung und wurden inhaftiert“, informiert Christine Vogt-Müller. Das Strafmaß konnte zwischen einigen Monaten und mehreren Jahren betragen. „Mindestens 174 Menschen wurden Opfer der unberechenbaren Gefahren der See“, informiert die Autorin.

