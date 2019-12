Selmsdorf: Bürgermeister bedauert Trennung der IAG von Deponie-Geschäftsführern

Selmsdorf

Auf die Trennung der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) von ihren beiden Geschäftsführern Beate Ibiß und Norbert Jacobsen reagiert der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) mit Bedauern. Er sagt: „Ich bedauere sehr, dass beide Geschäftsführer den Ihlenberg verlassen.“ Die Gemeinde habe zusammen mit der Geschäftsführung besonders in den letzten fünf Jahren in teilweiser sehr mühsamer Kleinarbeit an dem Bebauungsplan der Deponie gearbeitet.

Kreft erläutert: „Gerade was die Ausrichtung für die Zukunft der Deponie betrifft, hat die hohe fachliche Qualifikation der Geschäftsführung sowie die hohe Transparenz von beiden Geschäftsführern dazu beigetragen, dass diese vertrauensvolle Zusammenarbeit möglich war.“ Es bleibe nun abzuwarten, welche Vorstellungen die neue Geschäftsführung mitbringe.

Beate Ibiß und Norbert Jacobsen arbeiten seit 2015 als Geschäftsführer der landeseigenen Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft in Selmsdorf. Quelle: Olaf Malzahn

Der Aufsichtsrat der landeseigenen IAG hat beschlossen, die Geschäftsführung neu auszuschreiben. „Mit den beiden Geschäftsführern Beate Ibiß und Norbert Jacobsen wurde sich darauf verständigt, dass sie das Unternehmen vorzeitig verlassen können“, heißt es in einer Pressemitteilung der IAG. Den beiden Geschäftsführern werde seitens des Landes Mecklenburg-Vorpommern und des Aufsichtsrates „für die bisherige hervorragende Zusammenarbeit“ gedankt. Es werde beidseitig bedauert, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht möglich sei.

Der Vertrag läuft regulär am 30. Juni 2020 aus. Beate Ibiß und Norbert Jacobsen arbeiten seit 2015 als Geschäftsführer der IAG.

Von Jürgen Lenz