Selmsdorf

Wie in vielen Orten ärgern sich auch die Selmsdorfer immer wieder darüber, dass zwischen den Containern für Altglas und Papier viel Müll abgelagert wird, der teuer entsorgt werden muss. Ein Vorschlag aus dem Bauausschuss könnte die Situation möglicherweise verbessern.

Wie bereits 2016 für das neue Wohngebiet Am Mühlenbruch sollen unterirdische Wertstoffcontainer angeschafft werden. Das hatte die SPD im Bauausschuss beantragt. Nach der Diskussion im Bauausschuss muss die Gemeindevertretung einen Beschluss fassen. In Selmsdorf befinden sich Containerstellplätze an der Lübecker Straße, im Tannenwald an der Dr.-Leber-Straße, an der Hinterstraße sowie in den Ortsteilen Zarnewenz, Teschow und Sülsdorf.

Nur Einwürfe über der Erde

Bei den Unterflurcontainern befindet sich der eigentliche Behälter unter der Erde. Sichtbar sind lediglich die Einwürfe. Solche Systeme gibt es auch für größere Mehrfamilienhäuser, die dann auch mit einer Chipkarte aufschließbar sind. „Ich hab das erfragt, aber für eine Kommune an öffentlichen Plätzen würde sich das System nicht rechnen“, sagt Selmsdorfs Bürgermeister Marcus Kreft (SPD).

Vor allem Pappe wird am Platz für Wertstoffcontainer im Ortsteil Zarnewenz abgestellt. Quelle: Malte Behnk

Kosten vor fünf Jahren zu hoch

„Die Situation der Containerplätze ärgert die Leute überall“, sagt Selmsdorfs Bürgermeister Marcus Kreft (SPD). „Bei der Erschließung des Gebiets Am Mühlenbruch hatten wir uns eigentlich vorgenommen, jedes Jahr einen der Stellplätze auf Unterflurcontainer umzurüsten. Aber dann waren die vom Amt ermittelten Kosten zu hoch“, erklärt Kreft. Etwa 80 000 Euro pro Platz waren damals veranschlagt worden.

Fünf Plätze umrüsten

„Inzwischen haben sich die Preise offenbar zu unseren Gunsten entwickelt. Jetzt soll die Umrüstung eines Platzes etwa 30 000 Euro kosten. Das ist deutlich realistischer“, so der Bürgermeister. Laut dem Antrag der SPD im Bauausschuss müsste die Gemeinde mit Kosten von etwa 140 000 Euro rechnen, um fünf Wertstoffplätze umzurüsten. Der Platz an der Hinterstraße solle aufgelöst und Unterflurcontainer vom Vorhabenträger für das Baugebiet Am Dorfpark gebaut werden.

Die herkömmlichen Container für Altpapier und Altglas fassen bis zu vier Kubikmeter. Unterflurcontainer können auch bis zu sechs Kubikmeter fassen. „Die Größe wurde auch im Bauausschuss diskutiert“, so Marcus Kreft. Spätestens in der Gemeindevertretersitzung wird das aber für einen Beschluss geklärt werden.

Ganz sauber ist auch der Platz mit Unterflurcontainern in Selmsdorf nicht. Es lässt sich aber deutlich weniger Müll verstecken. Quelle: Malte Behnk

Auch die Wählergemeinschaft Bürger für Selmsdorf (BFS) hatte in einem Antrag für den Bauausschuss die Situation an den Containerplätzen kritisiert. Vor allem die Wertstoffcontainer für Papier und Pappe seien immer wieder überfüllt. Da die Container regelmäßig von durch den Landkreis beauftragten Firmen geleert werden, hat die BFS beantragt eventuell häufigere Leerungen zu veranlassen.

Kleidercontainer sollen verschwinden

Ein weiterer Punkt, den die Gemeinde Selmsdorf ändern möchte: Die Container für Altkleider sollen abgebaut werden. Auch sie werden immer wieder missbraucht, um Abfall oder Sperrmüll abzustellen. Aus Sicht von Marcus Kreft gibt es ausreichend Möglichkeiten, gebrauchte Kleidung zu spenden, zum Beispiel direkt beim Roten Kreuz in Grevesmühlen.

Kalkhorst und Klütz planen auch unterirdisch

Das Thema der Unterflurcontainer beschäftigt mehrere Gemeinden im Landkreis. So hat die Stadt Klütz beschlossen, dass ein Stellplatz für Wertstoffcontainer umgerüstet werden soll. Dazu wurde dort gesagt, dass es eine Förderung des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises für 33 Prozent der Kosten geben könnte. Die Fördermittel sollten beantragt werden. Auch in der Gemeinde Kalkhorst sollen Unterflurcontainer mehr Ordnung und Sauberkeit bringen. Als ein Standort ist eine Fläche hinter dem Konsum vorgesehen.

Von Malte Behnk