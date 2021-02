Selmsdorf: Das sind 2021 die acht wichtigsten Vorhaben der Gemeinde

Selmsdorf

Wie „Fuß vom Gaspedal“ hat Corona auf Vorhaben gewirkt, die die Gemeindevertreter in Selmsdorf 2020 voranbringen wollten. Sie mussten Sitzungen und Treffen mit Vertretern von Behörden verschieben. Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) bedauert das. Er macht klar, welche Folgen das für dieses Jahr hat: „2021 werden uns viele der großen Gemeindeprojekte, die wir letztes und vorletztes Jahr angeschoben haben, weiterbegleiten.“

Neues Feuerwehrgerätehaus

Auf Anfrage nennt der Bürgermeister als Erstes den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses nahe der Kreuzung B 104/B 105. Er erklärt: „Nachdem die Vorentwürfe zum Feuerwehrbau bereits vorgestellt wurden, ist die Verwaltung in der Ausschreibung der weiteren Leistungsphasen.“ Laut einer Architektenschätzung wird der Bau inklusive Außenanlagen und Nebenkosten rund 4,2 Millionen Euro kosten. Selmsdorf hofft nach Marcus Krefts Auskunft auf Zuschüsse des Landes, aber: „Die Fördermittelaussagen stehen noch aus.“

Noch ist die Selmsdorfer Feuerwehr im Gemeindehaus untergebracht. Die Kommune treibt ein Neubauprojekt voran. Quelle: Jürgen Lenz

Gemeindehaus soll Festsaal bekommen

Als zweites Projekt nennt der Bürgermeister einen teilweisen Umbau des Gemeindehauses, in dem die Feuerwehr bisher untergebracht ist. Das wichtigste Ziel: Ein Veranstaltungssaal soll entstehen. Marcus Kreft erläutert: „Parallel haben wir die Umplanung des Gemeindehauses bereits beauftragt, um genug Zeit für die notwendigen Abstimmungen für den Umbau mit den Denkmalbehörden zu haben und dann nach dem Umzug der Feuerwehr mit diesem Vorhaben weiterzumachen.“

Betreutes Wohnen für Senioren

Ebenfalls auf der Liste des Selmsdorfer Bürgermeister: Der Bau von betreuten Wohnungen für Senioren. Marcus Kreft sagt: „Wir haben die ersten Rückmeldungen von Interessenten gebündelt und an den Investor weitergegeben.“ Kreft sagt, dass die Entwürfe bald vorgestellt werden. Die Villa-Vitalia-Gruppe plant, dass die Wohnungen Mitte oder Ende 2022 bezogen werden. Die Gemeinde befürwortet den Bau. Sie hat ein Grundstück an den Investor verkauft. Er stimmt sein Vorhaben mit der Kommune ab.

Offensive für Kinderbetreuung

Ein Problem bekommt die wachsende Gemeinde im Speckgürtel von Lübeck nach Einschätzung des Bürgermeisters aller Voraussicht Mitte des Jahres zum größten Teil geregelt: „Die angespannte Kinderbetreuungssituation in den Krippen und Kindergärten.“ Marcus Kreft erklärt: „Zusammen mit dem Landkreis haben wir für die Qualifizierung neuer Tagesmütter geworben. Mit Erfolg, wie es aussieht.“

Vorgesehen sei, das Forsthaus für die Kindertagesbetreuung von Tagesmüttern zur Verfügung zu stellen, während die Mitarbeiter der Krippe das Team des Kindergartens in der Hinterstraße verstärken und dort für eine Entlastung sorgen, so der Bürgermeister. In guter Zusammenarbeit mit dem Landkreis seien innerhalb von zwei Monaten Lösungen des Problems erarbeitet worden.

„Auch in diesem Jahr werden wir unbeirrt das Schulhofprojekt fortsetzen“, sagt Marcus Kreft (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Grünes Klassenzimmer für die Schule

Älteren Kinder in der Gemeinde Selmsdorf kommt ein weiteres Vorhaben zugute, das der Bürgermeister ankündigt: „Auch in diesem Jahr werden wir unbeirrt das Schulhofprojekt fortsetzen.“ Geplant seien ein grünes Klassenzimmer, eine Sanierung des Basketballfeldes und neue Schaukeln.

Mehr Onlineangebote für Kinder und Jugendliche

Im Lockdown will Selmsdorf den Kindern und Jugendlichen mehr Onlineangebote machen. In der Jugendarbeit funktioniere das bereits gut, sagt Marcus Kreft. Er erklärt: „Wir wollen nun auch Teile der Schularbeitsgemeinschaften für die Schülerinnen und Schüler anbieten und den Kindern die Schul-AGs sozusagen nach Hause bringen.“

Highlandgames im Mai geplant

An Einschränkungen durch Corona denkt der Selmsdorfer Bürgermeister auch, als er sagt, die Gemeinde wolle in diesem Jahr wieder mehr Kultur anbieten, als das 2020 möglich war. Er kündigt an: „Die geplanten Northern Highlandgames am 29. Mai sind ein Highlight für uns und hoffentlich die erste Veranstaltung, die wir dieses Jahr beginnen können.“

Es wären die einzigen Highlandgames in Norddeutschland. Marcus Kreft erläutert: „Wir erwarten den Besuch der Landtagspräsidentin Birgit Hesse, die für die Veranstaltung auch Schirmherrschaft übernommen hat, sowie unsere Landrätin.“

Mehr Natur

Selmsdorf setzt 2021 weiter auf mehr Natur. Der Bürgermeister kündigt an: „Wir werden auch in diesem Jahr wieder Ökomaßnahmen umsetzen und den Kurs fortführen.“ 2021 würden unweit des Gewerbegebietes ein Buchenwald und eine Magerrasenfläche angelegt. Ebenfalls geplant: fünf bienenfreundliche Blühwiesen.

Kreft erläutert: „Die großen Ökomaßnahmen wurden durch den Landkreis bereits genehmigt und werden wieder ökokontiert.“ Selmsdorf nutzt die Ökopunkte nicht nur, um die eigenen Eingriffe in die Natur auszugleichen – zum Beispiel bei der Erschließung eines Gewerbegebietes. Die Gemeinde nutzt Ökopunkte als Einnahmequelle, indem sie sie an andere Kommunen verkauft.

