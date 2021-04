Selmsdorf: Eine Großfamilie im Lockdown-Stress

Selmsdorf

Vier Geschwister in Selmsdorf: Charlotte lernt in der Regionalen Schule, Felix ebenfalls, Max geht in die Grundschule und Lasse in den Kindergarten – normalerweise. Doch in Zeiten des Lockdowns ist vieles nicht normal, sondern ganz anders – auch und gerade für Familien mit vielen Kindern, wie Familie Thoms. Drei Söhne und eine Tochter sind zu Hause zu betreuen, weil die Schulen und Kitas in Mecklenburg-Vorpommern nach der Änderung der Corona-Verordnung auf Notbetrieb umgestellt haben.

Geht das überhaupt? Familie Thoms hat einen Vorteil, den sie gerade im Lockdown zu schätzen weiß: ein großes Haus und ein großes Grundstück. Was den Eltern ebenfalls zugute kommt ist, dass sie die Möglichkeit haben, zu Hause zu arbeiten. Stephanie Thoms ist Mediasales-Beraterin beim Ganghaus-Verlag in Lübeck, einem Spezialisten für Reiseliteratur und -medien. Andreas Thoms arbeitet im Außendienst für Vallox, dem Marktführer für Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Beide Eltern wollen, dass ihre Kinder möglichst wenige Nachteile durch das Homeschooling haben.

Homeoffice nicht kompatibel mit Homeschooling

Andreas Thoms erklärt: „Wir arbeiten glücklicherweise beide im Homeoffice. Es ist aber nicht kompatibel mit Kinderbetreuung.“ Die vielen Aufgaben zu erledigen, ist nach Auskunft des Familienvaters eine große Belastung. Trotzdem muss es funktionieren. So gut es geht. Andreas Thoms ist sicher: „Es ist noch viel schlimmer für Eltern, die nicht ins Homeoffice gehen können.“ Das sieht auch seine Frau so. Sie ergänzt: „Wenn einer von uns allein zu Hause wäre, würde es gar nicht funktionieren.“

Die Eltern schätzen die Schulferien auf ganz neue Weise. Nicht, weil sie mit Kindern in Urlaub fahren können, sondern weil sie dann eine Belastung weniger haben. Stephanie Thoms berichtet: „Wir haben uns auf die Ferien gefreut, weil das Thema Homeschooling wegfiel.“

„Wir sind keine Lehrer, müssen es aber sein.“

Die Mutter macht ein Problem deutlich, dass alle Eltern haben, deren Kinder normalerweise in der Schule unterrichtet werden: „Wir sind keine Lehrer, müssen es aber sein.“ Lernen zu Hause funktioniert nicht so wie in der Schule. Eltern sind keine ausgebildeten Pädagogen.

Homeschooling führt nach den Erfahrungen von Andreas und Stephanie Thoms aber zu noch einer Schwierigkeit. Wenn Mütter und Väter eine Art Hauslehrer auf Zeit sein müssen, dann führt das in der Familie zu zusätzlichen Konflikten. Kinder nehmen Kritik von Lehrern häufig sachlicher auf, als wenn sie von Vater und Mutter kommt.

„Es ist nicht so gut wie in der Schule.“

Und wie geht es den Kindern dabei? Der fünfjährige Max Thoms bedauert: „Es ist nicht so gut wie in der Schule.“ Der Siebenjährige vermisst die Klassenkameraden sehr. Seinem fünfjährigen Bruder Lasse geht es ähnlich. Er wäre jetzt lieber im Kindergarten als zu Hause, weil er dort seinen Kumpel treffen könnte. Dessen Eltern arbeiten in sogenannten „systemrelevanten Berufen“, können ihren Sohn also in der Kita betreuen lassen. Damit ist er einen Großteil des Tages für Lasse nicht greifbar. Hinzu kommt für viele Kinder, dass sie sich nicht wie gewohnt im Sportverein treffen können.

Die zwölfjährige Charlotte sieht auch das Positive. Sie sagt: „Es hat Vor- und Nachteile, alles zu Hause zu machen.“ Ein Vorteil: Man kann die Aufgaben über den Tag verteilen, anstatt sie ab dem frühen Morgen erledigen zu müssen. Charlotte kommt mit dem Homeschooling gut klar. Die Herausforderungen bewältigt sie selbstständig.

Andreas Thoms sieht große Defizite bei der Digitalisierung der Schulen. Sie sei mehr oder weniger deutschlandweit völlig inakzeptabel, erklärt er. Bestens sei es halbdigital. „Man muss alles ausdrucken“, berichtet der Familienvater. Er engagiert sich in seiner Freizeit als Vorsitzender der Schulkonferenz.

