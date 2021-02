Selmsdorf: Gemeindevertreter weichen wegen Corona ins Internet aus

Selmsdorf/Dassow

Ein neues Wohngebiet soll in Selmsdorf entstehen. Sein Name: „Am Park“. Über die ersten Pläne wollten die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses unlängst beraten. Doch wegen der Corona-Gefahr haben sie ihr Treffen verschoben. Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) erklärt, warum: „In der Tat wogen die Argumente der vielen zu erwartenden Teilnehmer – Planer, aber auch betroffene Bewohner – sehr stark. Nicht nur was das Infektionsrisiko betrifft, sondern auch das Unverständnis aus der Bevölkerung, dass Sitzungen in so einem großen Rahmen stattfinden können.“ Um trotzdem beraten zu können, setzt Selmsdorf als erste Kommune im Schönberger Land auf digitale Technik. So hat es die Gemeindevertretung am Donnerstagabend nach Krefts Vorschlag einstimmig beschlossen. Ihr Ziel: unter Coronabedingungen sicher tagen und gewährleisten, dass alle interessierten Bürgerinnen und Bürger dabei sein können.

Marcus Kreft erläutert, wie das funktionieren soll: „In der Praxis wird es sich so darstellen, dass wir uns alle über fest definierte Links in die Videokonferenz über unseren jeweiligen Browser einwählen.“ Der Link wird mit den Tagesordnungen öffentlich bekanntgegeben.

Bürgermeister hat bereits Links eingerichtet

Dadurch können alle Einwohner der Gemeinde zu Hause bei den Sitzungen dabei sein. Der Bürgermeister hat bereits Links eingerichtet: für Treffen der Gemeindevertreterinnen und Vertreter https://meet.jit.si/GemeindevertretersitzungSelmsdorf, für den Kulturausschuss https://meet.jit.si/KulturausschussSelmsdorf, den Schulausschuss https://meet.jit.si/SchulausschussSelmsdorf , den Haupt- und Finanzausschuss https://meet.jit.si/HauptFinanzausschussSelmsdorf , für den Bau- und Umweltausschuss https://meet.jit.si/BauUmweltausschussSelmsdorf.

Im Umgang mit der Technik werden die Kommunalpolitiker in Selmsdorf nicht alleingelassen. Marcus Kreft kündigt an: „Nächste Woche werden wir allen Gemeindevertretern und sachkundigen Einwohnern die Möglichkeit geben, ‚trocken‘ zu üben und die Plattform näher kennenzulernen.“ Erste Tests mit Gemeindevertretern hätten gute Ergebnisse gebracht, erläutert der Bürgermeister.

Debatte über Medienentwicklungsplan für Schule geht online

Als erster Ausschuss tagt der für Bau und Umwelt zuständige am 16. und 23. Februar. Am 25. Februar trifft sich der Ausschuss für Jugend, Schule, Bildung und Sport der Gemeinde im Internet. Er wird über den Medienentwicklungsplan für die Schule beraten.

„Die Bürger werden alle Sitzungen mitverfolgen können“, sagt Marcus Kreft (SPD), Bürgermeister in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Der Schweriner Landtag hat die virtuellen Treffen möglich gemacht. Er beschloss unlängst das „Gesetz zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit der Kommunen während der SARS-CoV-2-Pandemie.“

Und was ist mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Selmsdorf, die keinen PC haben oder über keinen leistungsfähigen Internetanschluss verfügen? Marcus Kreft erklärt, dass er und der jeweilige Ausschussvorsitzende in der Aula der Schule zusammenkommen werden, um von dort aus die Sitzung zu leiten. Der Selmsdorfer Bürgermeister kündigt an: „Parallel wird der Bildschirm mittels Beamer an die Wand geworfen, so dass die Zuschauer alles mitverfolgen können.“ Die Aula sei geräumig genug, um große Abstände zu gewährleisten.

Jetzt haben wir auch endlich Sicherheit, dass wir die wichtigen Projekte der Gemeinde über diesen Weg weiter vorantreiben können. Die Sitzungen können wir also über diesen Weg wie geplant fortführen.

In Dassow haben die Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter am Dienstagabend darüber diskutiert, wie sie in der nächsten Zeit zusammenkommen wollen, so dass Infektionen vermieden werden und auch Bürgerinnen und Bürger dabei sein können. Ergebnis der Debatte: eine Prioritätenliste. Wenn möglich, treffen sich die Kommunalpolitiker in der Dornbuschhalle unter coronagerechten Abstands- und Hygienebestimmungen.

Platz zwei auf der Prioritätenliste in Dassow: Videokonferenzen. Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter meinten, es sei fraglich, ob diese Variante für alle Beteiligten umsetzbar ist. Deshalb ist sie nicht auf Platz eins der Prioritätenliste. Die dritte Variante: Die Stadtvertretung überträgt Aufgaben auf den deutlich kleineren Hauptausschuss.

Von Jürgen Lenz