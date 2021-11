Selmsdorf: Gewerbegebiet Kurzstucken kann ab Frühjahr gebaut werden

Selmsdorf

Im Frühjahr 2022 können die Bauarbeiten für das neue Gewerbegebiet „Kurzstucken“ zwischen Selmsdorf und Lübeck beginnen. Die Gemeindevertreter in Selmsdorf haben dazu den letzten notwendigen Beschluss gefasst. Fast 20 Jahre hat es damit gedauert, die 2003 begonnen Pläne umzusetzen. Auf etwa zehn Hektar einer Fläche, die ursprünglich zum Landschaftsschutzgebiet Palinger Heide und Halbinsel Teschow gehörte, können sich demnächst weitere Firmen ansiedeln. Auf der anderen Seite der Bundesstraße 105 gibt es bereits das Gewerbegebiet „Herrenwiekers Camp“.

„Endlich ist es so weit, dass das Gewerbegebiet ,Kurzstucken’ gebaut werden kann“, sagt Selmsdorfs Bürgermeister Marcus Kreft (SPD), nachdem die Gemeindevertretung jetzt den abschließenden Beschluss für die Planung gefasst hatte. „Die Nachfrage nach Gewerbestandorten in Selmsdorf ist groß“, begründet Kreft die Ausweisung neuer Flächen. Auch wenn dieses Areal im Landschaftsschutzgebiet lag und auf Antrag der Gemeinde herausgelöst wurde, sei es die beste Möglichkeit Gewerbeflächen anzubieten. Der größte Teil der Flächen ist bereits von Unternehmen reserviert worden, die sich in Selmsdorf erweitern wollen. Weil das Planverfahren sehr lange dauerte, waren aber auch schon Interessenten abgesprungen.

Zudem gab es immer wieder Kritik von Naturschützern und Bürgerinitiativen unter anderem, wegen der Nähe zum Grünen Band im ehemaligen Grenzstreifen. Die Einwände wurden aber in ordentlichen Abwägungsverfahren bearbeitet. „Wir haben unter anderem den Beschluss geändert, um eine geschützte Baumreihe zu erhalten“, sagt Marcus Kreft.

Die Gemeinde Selmsdorf vermarktet die neuen Gewerbeflächen jetzt selber. Sie werden für 65 bis 70 Euro pro Quadratmeter angeboten. Damit liegen sie deutlich über vergleichbaren Grundstücken zum Beispiel in Rehna, wo der Quadratmeter etwa 20 Euro kostet.

Von Malte Behnk