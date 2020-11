Selmsdorf

Honig von der Mülldeponie? Ja, das gibt’s: Seit dem Frühjahr arbeiten fleißige Bienen auf den Müllbergen der Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft (IAG) in Selmsdorf ( Nordwestmecklenburg). Und das süß-klebrige Produkt der Bienen soll sogar völlig unbedenklich sein. Das teilt das Unternehmen nun mit.

Aber wie kommen die Insekten auf eine der größten Sondermülldeponien Europas? Sie sollen die Schadstoffbelastung überwachen. Honigmonitoring wird das in Fachkreisen genannt. „Wir haben uns dafür entschieden, um ergänzend und alternativ zu bestehenden technischen Mess- und Monitoringverfahren am Standort zu prüfen, ob es durch den Deponiebetrieb zu toxischen Belastungen in der Umwelt kommt“, erklärt der IAG-Interimsgeschäftsführer Mike Kersten.

40 Kilogramm Honig untersucht

Pünktlich vor der ersten Frühlingsblüte 2020 waren auf dem Gelände der Deponie an drei Standorten Bienenvölker angesiedelt worden. „Die nützlichen Insekten finden bei uns gute Bedingungen vor. Rings um den Deponiekörper gibt es blütenreiche Flächen, Bäume, Bäche und Teiche“, sagt IAG-Imker Ronny Kühl.

Inzwischen sind die ersten 40 Kilogramm Honig am Ihlenberg geerntet und umfassend untersucht worden. Das Ergebnis: einwandfreie Qualität. Das bestätigen gleich mehrere unabhängige Labore, die den Honig der Deponie eingehend untersuchten, wie die Geschäftsführung betont.

Es ist vollbracht: Die ersten Gläser mit Honig von der Sondermülldeponie werden abgefüllt. Ob ihr Inhalt auch unbedenklich genießbar ist, haben mehrere Labore in Deutschland untersucht. Quelle: Jens Upahl

Deponiehonig sei unbedenklich

„Die Gehalte der untersuchten Luftschadstoffe in den Pollen-, Wabenwachs- und Honigproben der Deponiestandorte lagen in niedrigen und für Nahrungsmittel typischen Bereichen“, berichtet Monica Wäber vom UMW Umweltmonitoring in Sauerlach bei München. Der Vergleich mit Beurteilungswerten und Höchstgehalten nach Europäischem Lebensmittelrecht zeige, dass der Deponie-Honig nicht belastet und somit unbedenklich für den Verzehr sei.

Die Abteilung Honiganalytik der Bayerische Landesanstalt für Wein und Gartenbau in Veitshöchheim hat zudem amtlich bestätigt: Alle Anforderungen der Honigverordnung und des Deutschen Imkerbundes seien erfüllt.

Honig vom Ihlenberg – das prangt nun auf den goldgelb gefüllten Gläsern. Dass der Honig von der Sondermülldeponie unbedenklich ist, haben mehrere Untersuchungen gezeigt. Quelle: Jens Upahl

„Mit den Ergebnissen des Honigmonitorings gibt es einen naturbasierten Nachweis, dass die IAG verantwortungsvoll und umweltschonend ihre Anlagen betreibt“, betont Mike Kersten, der bis Ende des Monats den neuen Geschäftsführer Henry Forster begleiten wird.

Imker äußert Bedenken

Einen Haken gibt es jedoch an der Sache: „In ganz Deutschland gibt es keinen Honig, der nicht in irgendeiner Art und Weise belastet ist“, sagt ein Imker aus MV gegenüber der OZ. Namentlich möchte er nicht genannt werden. Das Thema sei zu heiß. Er selbst lasse seinen Honig seit ein paar Jahren chargenweise untersuchen, wobei unter anderem immer wieder Pestizide aus der Landwirtschaft gefunden werden.

„Dass der Honig von der Deponie als einwandfrei und unbedenklich gilt, heißt nicht, dass keine Schadstoffe enthalten sind. Es bedeutet nur, dass die festgelegten EU-Grenzwerte nicht überschritten werden. Er gilt damit als verkehrsfähig“, erklärt der Imker weiter. Die Frage sei, worauf genau hat die IAG den Honig untersuchen lassen.

Von Maria Baumgärtel