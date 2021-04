Selmsdorf

Was wünschen sich die Anhänger des Hamburger Sportvereins am meisten? Dass er wieder in der erste Liga spielt, klar. Robert Kehlert aus Selmsdorf verbreitet die Botschaft tausendfach übers Internet. Der 34-Jährige hat zusammen mit Freunden ein Musikvideo produziert, das allein bei Youtube bereits über 2000-mal geklickt wurde. Erschienen ist der Aufstiegssong „Unsere erste Liga“ auch auf Spotify, Instagram, Apple Music und anderen Kanälen.

„Ich will es für möglichst viele Leute verfügbar machen“, erklärt Robert Kehlert. Er war erstaunt, dass das Video innerhalb der ersten 24 Stunden bereits 1700-mal geklickt wurde. „Es kommt viel positive Resonanz“, berichtet der Selmsdorfer. Wenn er durch seinen Heimatort geht, sprechen ihn viele an. Sie loben Lied und Video. Der Refrain macht klar, um was es für den HSV jetzt geht: „Nach drei Jahren kommen wir wieder, zurück in unsre erste Liga! Wir mussten nur mal kurz verschwinden, wir mussten uns ganz neu erfinden.“

Freunde unterstützen den Fußballfan

Robert Kehlert kam vor einem Jahr auf die Idee: „Ich mache einen Aufstiegssong.“ Der HSV war damals in einer ähnlichen Lage wie jetzt. Der Aufstieg war möglich. Doch die Zeit zum Produzieren eines guten Liedes fürs Internet war zu knapp. „Man braucht eine gewisse Vorlaufzeit“, erklärt Robert Kehlert. Die hatte er jetzt – und viel Unterstützung von Freunden.

Der HSV-Fan aus Selmsdorf nahm Melodien aus seiner früheren Bandzeit. 2006 bis 2008 war er Sänger und Gitarrist der Gruppe The Big Blinds, spielte auch in Nordwestmecklenburg und Lübeck. Auf die Rockmusik von damals dichtete der Selmsdorfer einen neuen Text. In der ersten Strophe singt er: „Wir lieben Hamburg, den HSV, auch wenn’s nicht immer leicht war. Die Macht der Raute auf der Brust ist für uns alle spürbar! Nach jedem Spieltag haben wir’s schwer, wenn wir verloren haben. Doch mit drei Punkten in der Hand will niemand mehr was sagen. Wir stehen täglich hinter Dir, ziehen ins Volksparkstadion. Wir fuhren viele Kilometer mit dieser Bürde – der Tradition.“

Das Video "Erstklassig - Unsere erste Liga" zeigt Robert Kehlert mit Trikots und Fanartikeln des Hamburger Sportvereins. Quelle: Jan-Ole Waschkau

Robert Kehlert hat zahlreiche Spiele des Hamburger Sportvereins miterlebt, hat sich mitgefreut und mitgelitten. 1997 war er das erste Mal im Stadion. 17 Jahre hatte er eine Dauerkarte für den Fanblock. Seit wann ist er Anhänger des HSV? „Seitdem ich denken kann.“ Jeder, der Robert Kehlert kennt, verbindet ihn mit dem Verein.

Robert Kehlert arbeitet und spielt in Selmsdorf

Der gebürtige Grevesmühlener spielt selbst – in einer Freizeitmannschaft des Selmsdorfer Sportvereins. Geld verdient er als Vertriebsleiter bei Wistra Cargo Control. Das Unternehmen für textile und mechanische Hilfsmittel zur Ladungssicherung zog 1991 ins Selmsdorfer Gewerbegebiet „An der Trave“. Mittlerweile produziert die Firma auch im litauischen Klaipeda.

2008 war Robert Kehlert (Mitte) der Frontmann der Musikband The Big Blinds bei einem Auftritt in der Grevesmühlener Tiefgarage. Quelle: Franz Bökelmann

Robert Kehlert ist der Künstler von „Erstklassig“, Textdichter und Sänger. Er erzählt: „Meine Freunde haben mir Mut gemacht und mich unterstützt.“ Danilo Hansen schrieb die Musik. Er war von 2006 bis 2008 Songwriter und Bandmitglied bei The Big Blinds und wohnt ebenfalls in Nordwestmecklenburg. Felix Hochkeppel hat das Lied produziert. Er war Mitglied der Lübecker Band Foxville von 2009 bis 2012. „Er hat das Lied noch einmal aufgehübscht“, sagt Robert Kehlert. Jan-Ole Waschkau hat das Video aufgenommen und geschnitten. Auch er war Mitglied von Foxville. Ein befreundeter DJ, Produzent und Podcaster aus Hamburg übernahm Mix und Mastering: Danny Delta Mode. Das gemeinsame Ergebnis: ein professionelles Musikvideo.

Mit null Budget das Bestmögliche machen war das Ziel. „Es soll auch eine Motivation für die Fans sein“, erklärt Robert Kehlert. Er hofft sehr, dass der Hamburger Sportverein diesmal aufsteigt. Der Selmsdorfer denkt aber auch an andere Vereine. Er sagt: „Ich wünsche den Anhängern von Hansa Rostock und VfB Lübeck viel Erfolg.“

Über den Autor

