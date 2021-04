Selmsdorf: Kinder gewinnen Erlebnistag auf Denkmalhof

Selmsdorf

Ein Backtag auf dem Denkmalhof „Bechelsdorfer Schulzenhaus“ erleben: Das werden in diesem Jahr die Sechstklässler der Grundschule in Selmsdorf und eine Gruppe der Evangelischen Integrativen Kita „Am Mühlenbruch“. Die Kinder wurden jetzt als Gewinner der Adventskalenderaktion in Selmsdorf gekürt und bekamen auch kleine Präsenten. Die Mädchen und Jungen hatten zusammen mit Erwachsenen leuchtende Fenster mit schönen Bildern und Scherenschnitten gestaltet.

Nicht nur die Sechstklässler und alle Schützlinge der Kita „Am Mühlenbruch“ machten mit. „Es haben 16 Familien teilgenommen“, erläutert Kathi Kreinath, Vorsitzende des Sozial- und Kulturausschusses der Selmsdorfer Gemeindevertretung. Als Gewinner wurde nach ihrer Auskunft auch Monika Behrendt gekürt. Sie hat ein Präsent von der Gemeinde bekommen.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kinder und Eltern hatten Fenster geschmückt. „Es kam gut an und schafft Zusammenhalt in der Gemeinde“, sagt Kathi Kreinath. In diesem Jahr will sie die Aktion wieder zusammen mit der Gemeindevertreterin Christiane Woest organisieren. Anlass für die Premiere im vorigen Jahr: Wegen Corona musste der Weihnachtsmarkt in Selmsdorf ausfallen.

Von Jürgen Lenz