Selmsdorf

Viele Kinder und Jugendliche würden sich über eine „Dirkpark“ genannte Anlage für BMX- und Mountainbiker freuen. Das wird bei einem Treffen in Selmsdorf offensichtlich. „Es ist eine coole Idee“, sagt der neunjährige Jannis Bremer. Mit vielen anderen Kindern und Jugendlichen ist er dorthin gefahren, wo Erwachsene den Dirkpark planen.

„Die Fläche dafür ist ideal“, sagt Christian Teggatz. Auch seine Kinder würden den Dirtpark nutzen. Der Selmsdorfer sagt: „Es ist schön, wenn man so etwas offiziell macht.“ In der Vergangenheit habe es illegale Strecken gegeben. Ein Landwirtschaftsbetrieb und die Ihlenberger Abfallentsorgungsgesellschaft würden die Anlage sponsern, erläutert Christian Teggatz.

Anzeige

Auf die Idee ist Tim Buddelmann gekommen. Er sagt: „Es gibt viele Kinder, die gerne mit dem Fahrrad fahren.“ Der Selmsdorfer sah sich BMX- und Mountainbikerstrecken in Bad Oldesloe und Bad Schwartau an und dachte schließlich: „So etwas können wir in Selmsdorf auch.“

Weitere OZ+ Artikel

Das Gelände liegt bisher brach

Das abschüssige Gelände liegt brach. Es gehört der Gemeinde. Deshalb beraten deren politsche Vertreter, ob sie der Anlage eines Dirtparks zustimmen oder nicht. Am 10. September entscheiden sie.

"Es sollte relativ pflegearm sein", sagt Tim Buddelmann, Initiator des Dirtpark-Projekts in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Die Chancen stehen gut, dass sie Grünes Licht geben. Der Ausschuss für Jugend, Schule und Bildung hat einstimmig empfohlen, den Dirtpark zu genehmigen. „Ich finde das Projekt unterstützenswert“, sagt der Ausschussvorsitzende Matthias Schorling. Tim Buddelmann stellte die Pläne im Ausschuss vor.

Nach seiner Einschätzung ist das abschüssige Gelände gut geeignet für eine Downhillstrecke und zwei Sprunglinien mit unterschiedlich großen Hügeln. Das Gefälle liege zwischen vier und sechs Prozent. „Das ist gut, weil die Jungs automatisch ein bisschen Tempo haben“, erläutert Tim Buddelmann. Starthügel seien für die Sprunglinien nicht notwendig – weder für die Strecke für die jüngeren Anfänger, noch für die Strecke für Fortgeschrittene. Die Dirtbahn solle insgesamt pflegearm sein und nur mit Boden gestaltet werden, also ohne Bauten. Bei der Pflege sollten diejenigen mitmachen, die sich im Dirtpark an der frischen Luft bewegen, trainieren und Spaß haben. Der Gemeinde sollen nach Tim Buddelmanns Auskunft keine Kosten entstehen.

Abstand zur Bundesstraße „kein Problem“

„Die Anlage soll in privater Initiative errichtet werden und für jedermann zugänglich sein.“ So schreibt es die SPD- Fraktion in einem Antrag an die Gemeindevertretung. Sie erklärt: „Wir unterstützen diese Initiative, die ein zusätzliches Angebot zur Ausübung von Radsport-Aktivitäten schafft ausdrücklich und freuen uns, dass diese Idee von Bürgerinnen und Bürgern an uns herangetragen wurde.“ Sollten Genehmigungen von Fachbehörden erforderlich sein, werde Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) ermächtigt, die nötigen Anträge zu stellen, schreiben die Sozialdemokraten.

Karl-Heinz Kniep ( CDU) rechnet damit, dass ein Lärmschutzgutachten erstellt werden muss. Außerdem sei zur nahe gelegenen Bundesstraße eine Baufreiheitszone von 20 Metern einzuhalten. Nach Auskunft von Tim Buddelmann ist es „kein Problem“, den Abstand einzuhalten.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz