Selmsdorf/Schönberg

Was tun, wenn zahlreiche Familien an Heiligabend ein Krippenspiel sehen wollen, wegen der Corona-Regeln aber nur wenige Zuschauer in die Kirche dürfen? Der Selmsdorfer Gemeindediakon Torsten Woest bedauert: „Aufgrund der momentanen Hygienevorschriften werden wir am Heiligen Abend keinen Gottesdienst mit Krippenspiel durchführen.“

Trotzdem können Familien am 24. Dezember erleben, wie Kinder aus Selmsdorf und umliegenden Orten ein Krippenspiel aufführen. Leon Sippel aus Schlutup hat es auf Video aufgenommen. Rechtzeitig zu Heiligabend kann es auf der Internetseite der Kirchengemeinde abgerufen werden.

Krippenspiel in Selmsdorf besonders beliebt

Leon Sippel studiert Medieninformatik in Bremen. Der 23-Jährige erklärt: „Das Video ist eine Anwendung meiner Studieninhalte.“

„Das Video ist eine Anwendung meiner Studieninhalte“, sagt Leon Sippel (23), Student der Medieninformatik. Quelle: Jürgen Lenz

„So etwas hatten wir noch nie“, sagt Torsten Woest. Die Familien würden sich natürlich auf das Krippenspiel freuen. Es ist in Selmsdorf besonders beliebt. Wegen der Abstandsregeln dürften aber nur bis zu 70 Erwachsene und Kinder in die Sankt-Marien-Kirche – viel weniger als in den letzten Jahren kamen. „Einige Familien würden dann vor der Tür stehen“, befürchtet Torsten Woest. Das vermeidet die Kirchengemeinde mit der Übertragung im Internet.

Zu Predigtgottesdiensten lädt sie am 24. Dezember um 14 und 16 Uhr ein. „Wir werden sie durch sogenannte Eintrittskarten von der Besucherzahl her regulieren müssen“, erklärt Torsten Woest. Kostenlose Tickets können am 17. Dezember von 15 Uhr bis 16.30 Uhr im Büro der Friedhofsverwaltung, Hinterstraße 10, abgeholt werden. Interessenten dürfen aber auch in die Hinterstraße 11 kommen.

Ein Standbild aus dem Video, das im Internet veröffentlicht wird: Kinder führen das beliebte Selmsdorfer Krippenspiel auf. Quelle: Leon Sippel

An Heiligabend ab 15 Uhr spielt der Lübecker Jens Sörensen Weihnachtslieder auf Orgel in Selmsdorf. Seine Musik wird durch Verstärker nach draußen übertragen, so dass sie in Ort zu hören sein wird.

Dassow : Fünf Krippenspiele an einem Abend

Besonders viele Krippenspiele sind in Dassow zu erleben. Kinder treten in Gottesdiensten auf, die um 13, 14, 15 und 16 Uhr beginnen. „Ein Krippenspiel wird jeweils zehn Minuten dauern“, kündigt Pastor Ekkehard Maase an. Er übt mit vier Gruppen unterschiedliche Stücke ein. Bei jedem Durchgang spielen fünf bis sechs Kinder. Die Gottesdienste werden jeweils nur eine halbe Stunde dauern, damit noch Zeit zum Durchlüften bleibt. Ekkehard Maase erläutert: „Und es ist wichtig, sich vorher anzumelden, damit wir niemanden an der Tür abweisen müssen.“

Das gilt auch für einen Gottesdienst, in dem Erwachsene ein Krippenspiel aufführen. Er beginnt um 22 Uhr in der Sankt-Nikolai-Kirche in Dassow. Das Stück wird nach Auskunft des Pastors 20 Minuten dauern und einen aktuellen Bezug haben.

Schönberg : Christvespern mit Weihnachtsgeschichte

In Schönberg stellen Jugendliche und Kinder in zwei Christvespern die Weihnachtsgeschichte mit verteilten Rollen dar – auch hier unter Wahrung der Abstandsregeln. Beginn: um 15 und 16 Uhr in der Kirche. Zu weiteren Christvespern lädt die Kirchengemeinde Schönberg am 24. Dezember um 14 und 17 Uhr ein. In der Buchhandlung Hempel sind noch kostenlose Eintrittskarten für die Termine an Heiligabend zu haben. Ausnahme: die Christvesper um 17 Uhr.

Herrnburg : Bibelentdecker und Krippenspiel

Die Kirchengemeinde Herrnburg lädt an Heiligabend um 15 Uhr zu einem Gottesdienst mit Krippenspiel ein. Pastorin Claudia Steinbrück leitet ihn. Bereits um 10 Uhr und 11.15 Uhr beginnen weihnachtliche Bibelentdeckergottesdienste mit der Gemeindepädagogin Sigrid Susanne Awe. Zur Vesper mit Claudia Steinbrück lädt die Kirchengemeinde um 17 Uhr ein. Drei Stunden später beginnt die Christnacht, ebenfalls mit der Pastorin.

Für alle Gottesdienste im Schönberger Land gilt: Wer teilnehmen will, muss sich anmelden.

Von Jürgen Lenz