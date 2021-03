Selmsdorf

Der 21-jährige Rainer S. überwindet am 19. Juli 1962 die Grenzsperranlagen am Ostufer der Halbinsel Teschow. Er schwimmt durch den Dassower See zur Insel Buchhorst, die im Westen liegt. DDR-Grenzer schießen auf den Flüchtenden. Fischer aus Lübeck und die Wasserschutzpolizei Travemünde retten ihn. Diese und viele andere Fluchtgeschichten erzählt Christine Vogt-Müller auf neuen Stelen des Projekts „Grenzenlos von Lübeck bis Boltenhagen.“ Die Historikerin und Autorin hat bereits zahlreiche Texte für Informationssäulen geschrieben, die nahe der ehemaligen innerdeutschen Grenze stehen.

In der Gemeinde Selmsdorf folgten auf die ersten Stelen am ehemaligen Grenzübergang und in Zarnewenz nun weitere Informationssäulen nahe der früheren Kaserne am Ortsausgang von Selmsdorf, an der alten Grenzstraße und am ehemaligen Grenztor Richtung Teschow. „Wir freuen uns, dass wir mit insgesamt fünf Stelen an diesem Projekt nun fester Bestandteil sind“, sagt der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft. Er berichtet: „Viele Radfahrer halten an den Stelen an und lesen die Texte.“

Wegen Corona feierliche Übergabe verschoben

Wegen Corona könne die Gemeinde derzeit zu keiner feierlichen Übergabe einladen, erklärt Kreft. Vielleicht sei das im Frühjahr oder Sommer möglich.

Eine weitere Informationssäule steht an der alten Grenzstraße nahe dem Solarpark in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Der Selmsdorfer Bürgermeister lobt Angela Radtke. Sie hat das Projekt „Grenzenlos von Lübeck bis Boltenhagen“ vor sieben Jahren initiiert und koordiniert es bis heute. Marcus Kreft sagt: „Gut, dass Frau Radtke das macht.“ Die Dassowerin betont: „Es ist eine ganze Gruppe, die daran arbeitet.“ Viele Unterstützer und Geldgeber würden das Projekt erst möglich machen.

23 Stelen stehen jetzt an ehemaliger Grenze

23 Stelen mit Fotos und Informationen stehen jetzt. Damit gibt nur noch wenige Lücken zwischen Lübeck und Boltenhagen. Offenbar kommt diese Art der Geschichtsvermittlung nicht nur an der ehemaligen innerdeutschen Grenze gut an. Auch abseits der früheren Grenze wurde eine Säule gleicher Machart aufgestellt. Sie erinnert seit dem Oktober 2019 an das erste Treffen der Bürgerbewegung „Das Neue Forum“ am 9. Oktober 1989 in Voßkuhl (Gemeinde Gägelow).

Unabhängig vom Projekt „Grenzenlos von Lübeck bis Boltenhagen“ wird die Gemeinde Selmsdorf eine Stele im ehemaligen Ortsteil Bardowiek aufstellen. Die Bauernstellen dort wurden zur DDR-Zeit nach und nach leergezogen und schließlich abgerissen. Daran erinnert seit 2007 die Installation „Grenzraum Bardowiek“ des Künstlers Wanja Tolko. Sie macht mit rot-weißen Markierungsstangen deutlich, wo das Bauernhaus der Familie Kuhlmann stand.

Mit dem Abriss des letzten Gebäudes in Bardowiek endete 1989 die Geschichte eines Dorfes, das bereits 1292 urkundlich erwähnt wurde. Im Dreißigjährigen Krieg wurde es schon einmal zerstört, 1648 aber wieder aufgebaut. 1989 gelang das ehemaligen Bewohnern von Bardowiek und deren Erben nicht. Sie scheiterten nach einem jahrelangen Kampf um den Wiederaufbau vor Gericht. Es urteilte, die frühere Ortslage sei baurechtlich ein „Außenbereich“, wo zwar Gebäude für die Landwirtschaft errichtet werden dürfen, die geplante Wohnsiedlung aber nicht möglich sei.

„Viele Radfahrer halten an den Stelen an und lesen die Texte“, sagt Marcus Kreft (SPD), Bürgermeister in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

