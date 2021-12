Selmsdorf: Polizei kontrolliert Kinder vor der Schule

Selmsdorf

Es ist frühmorgens kurz nach 7 Uhr. Ein Bus hält, Grund- und Regionalschüler steigen am Schulstandort Selmsdorf aus. Auch Eltern und Großeltern stoppen mit ihren Autos, um den Nachwuchs zur Schule zu bringen. Einige der Schülerinnen und Schüler kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Empfangen werden sie vor den Schulen von Angelika Becker, Ines Buchholz und Jens Brügmann. Unter dem Motto „Sehen und gesehen werden“ sind die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Wismar hierhergekommen. Sie haben leuchtende Smileys und Klickbänder dabei, die sie an die Mädchen und Jungen verteilen.

„Ich finde es gut, dass diese Aktion stattfindet und die Polizei die Kinder auf die Gefahren auf ihrem Schulweg hinweist“, sagt Jenny Franck, während sich ihr siebenjähriger Sohn Milan über einen Smiley freut. „Wir sind ganz bewusst gekommen, als es noch dunkel ist. Da können wir am besten darauf hinweisen, worauf frühmorgens zu achten ist“, erklärt Angelika Becker. Ein Radfahrer kommt an diesem Morgen ohne Licht auf sie zu. Die Batterien seiner Lampen sind leer, wie er sagt. Über die Schulleitung werden die Eltern des Jungen informiert, das doch bitte schnellstmöglich zu ändern.

Radfahrer ohne Licht

Zwei Radler ohne Licht hält inzwischen Ines Buchholz an. „Sie hatten ihre Lampen nicht eingeschaltet. Wahrscheinlich finden sie das uncool“, so die Präventionsbeamtin. Auch das geht natürlich gar nicht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Vorfälle gibt es an diesem Morgen nicht. Gerne nehmen sie und die anderen beiden Präventionsbeamten den Hinweis von Juliane Wegner auf, dass sich die Kraftfahrer an anderen Tagen vor der Schule nicht an die vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h halten.

Von Dirk Hoffmann