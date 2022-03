Selmsdorf: Schwerer Verkehrsunfall mit Rettungshubschrauber und Notarzt

Selmsdorf

Auf der Kreisstraße 01 zwischen Palingen und Selmsdorf ist es am Montagnachmittag etwa 200 Meter vor der Einfahrt nach Lauen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Pkw kam aus Richtung Palingen links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf setzten hydraulisches Rettungsgerät ein, um das Dach des Fahrzeugs freizuschneiden und die verletzte männliche Person zu befreien. Zusammen mit den Feuerwehrleuten aus Schönberg leisteten sie außerdem Erste Hilfe, bis der mit dem Rettungshubschrauber Hansa aus Hamburg gekommene Notarzt die weitere Versorgung des Verletzten übernahm. Dieser wurde dann mit dem RTW der Bereitschaftsfeuerwehr Lübeck in das Krankenhaus nach Lübeck gebracht. Insgesamt waren 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Neben den bereits erwähnten aus Schönberg und Selmsdorf auch die aus Dassow, die den Brandschutz absicherten sowie die First Responder-Gruppe der Stepenitzstädter.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Selmsdorf und der Abfahrt Lauen. Quelle: Feuerwehr Selmsdorf

Von Dirk Hoffmann