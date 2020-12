Selmsdorf/Dassow

Maggita Leonhardt findet die Aktion prima. „Es ist ein netter Zug“, sagt die 72-Jährige, als Kathi Kreinath und Marcus Kreft vor der Haustür stehen. Die beiden ziehen mit einem Bollerwagen voller Leckereien durch Selmsdorf.

Auch Maggita Leonhardt haben sie einen Beutel mit Weihnachtsplätzchen vorbeigebracht. Die Vorsitzende des Kulturausschusses und der Bürgermeister zogen zwei Tage mit einem Bollerwagen durch die ganze Gemeinde, damit alle 505 Senioren die Leckereien bekommen.

Anzeige

Über 600o Plätzchen haben Kathi Kreinath und Marcus Kreft verteilt. Die Vorsitzende des Kulturausschusses erklärt, wer das Naschwerk gebacken hat: „Die Kinder in unserer Schule und viele ehrenamtliche Helfer.“ Sie finde das toll. Die Schüler der Klassen eins bis vier und ihre erwachsenen Helfer verarbeiteten rund 75 Kilogramm Teig zu Keksen.

Kleiner Trost für ausgefallene Treffen

Kathi Kreinath und Marcus Kreft erläutern in einem gemeinsamen Schreiben an die Senioren den Hintergrund der Aktion: „2020 ist ein Jahr, das uns allen viel abverlangt hat.“ Die gewohnten Zusammenkünfte und Kulturveranstaltungen würden vielen Einwohnern der Gemeinde sehr fehlen. In diesem Jahr musste die Gemeinde die gemeinsamen Seniorencafés absagen.

Die Weihnachtsfeier für die älteren Bürger fiel ebenfalls Corona zum Opfer. „Als kleinen Trost haben die Kinder unserer Schule und ehrenamtliche Helfer ihnen eine kleine Keksauswahl gebacken“, erklären Marcus Kreft und Kathi Kreinath, verbunden mit Wünschen für eine schöne Weihnachtszeit und: „Bleiben Sie gesund!“

Kathi Kreinath bedauert: „Es waren wenige Treffen in diesem Jahr. Die letzte Veranstaltung war die Frauentagsfeier.“ Wenige Tage später hieß es wegen Corona: Nichts geht mehr.

Magitta Leonhard (72) wurde überrascht. Sie findet die Plätzen-Aktion der Gemeinde Selmsdorf prima. Quelle: Jürgen Lenz

Ausgebremst wurde auch Selmsdorfs Nachbarstadt Dassow. Sie betreibt seit vielen Jahren eine rege Seniorenarbeit. Doch mit dem Beginn des ersten Lockdowns im März musste Dassow die Familienbegegnungsstätte schließen. Im Sommer fieberten viele Senioren der Wiedereröffnung entgegen.

Am 3. August war es so weit. Wieder konnten sich Frauen und Männer zum Gehirnjogging, zur Kaffeerunde der ehemaligen Kollegen der Volkssolidarität und zur geselligen Spielerunde treffen. Die große Seniorengymnastikgruppe teilte sich, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Auch andere Gemeinschaften kamen wieder zusammen. Abstands- und Hygieneregeln wurden eingehalten, die Einrichtung immer wieder desinfiziert. Doch Anfang November war auch das vorbei.

Lesen Sie auch:

Dassow hat Seniorenarbeit runtergefahren

Bürgermeisterin Annett Pahl ( SPD) erklärt: „Mit dem zweiten Lockdown haben wir die gesamte Seniorenarbeit heruntergefahren.“

„Mit dem zweiten Lockdown haben wir die gesamte Seniorenarbeit heruntergefahren“, sagt Annett Pahl (SPD), Bürgermeisterin in Dassow Quelle: Jürgen lenz

Immerhin bekommen ältere Einwohner der Stadt Dassow weiterhin Glückwünsche zu besonderen Geburtstagen. Die Bürgermeisterin überbringt die Karten und Blumen aber bis auf Weiteres nicht persönlich. Sie sagt: „Das Risiko ist zu groß, dass man vielleicht jemanden ansteckt.“ Annett Pahl verschickt die Karten mit der Post. In den Kuverts liegt ein Gutschein, einzulösen bei einem Blumen- und Pflanzengeschäft in Dassow.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz