Selmsdorf

Alle Jahre wieder kommt der Weihnachtsmann nach Selmsdorf. Er geht auf den Weihnachtsmarkt, um Kinder zu erfreuen. Doch diesmal fällt der Markt wegen Corona aus. Was also tun, um den Kleinen trotzdem Freude zu schenken? Der Förderverein der Feuerwehr und die Gemeinde haben die zündende Idee.

Der Vorsitzende Thomas Folkers berichtet: „Einige Selmsdorfer fragten, ob man nicht etwas auf die Beine stellen könnte.“ Folkers überlegte zusammen mit Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD), was möglich ist.

Ihre Idee: Wenn die Kinder nicht auf dem Markt zum Weihnachtsmann gehen können, dann kommt er halt zu ihnen. Er fährt zwar nicht mit Schlitten und Rentieren durch die Gemeinde, aber mit dem Mannschaftswagen der Feuerwehr, um die Mädchen und Jungen in allen Ortsteilen zu überraschen und kleine Gaben zu überreichen.

Lange Weihnachtsmann-Tour durch die ganze Gemeinde

Thomas Folkers und Marcus Kreft werden ebenfalls an Bord sein, den Wagen aus Hygienegründen aber nicht verlassen. Sie erläutern den jüngsten Einwohnern der Gemeinde: „Der Weihnachtsmann freut sich, wenn ihr an den Straßen steht, damit er seinen Sack leeren kann.“

Die Organisatoren bitten die Kinder, den Weihnachtmann mit Lichtern in den Vorgärten zu überraschen, sich bemerkbar zu machen und Geduld zu haben, bis er bei ihnen vorbeikommt. Die Tour durch die Gemeinde ist nämlich lang. Gruppen dürfen sich wegen Corona nicht bilden. „Nicht dass der Weihnachtsmann noch die Rute rausnehmen muss“, erklären die Organisatoren der besonderen Tour mit einem Augenzwinkern.

Am Steuer sitzt Thomas Folkers (52), Vorsitzender des Feuerwehrfördervereins in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Losfahren wird der heilige Mann an dem Tag, an dem der Weihnachtmarkt öffnen sollte: Sonnabend, der 12. Dezember. Gegen 15.30 Uhr wird sich der Weihnachtsmann in der Ernst-Thälmann-Straße in Bewegung setzen. Bereits um 15 Uhr lädt die Kirchengemeinde zu einer Open-Air-Veranstaltung ein. Auf dem Kirchplatz wird vorweihnachtliche Orgelmusik erklingen.

Wegen Corona: Förderverein muss Veranstaltungen absagen

Der Feuerwehrförderverein musste in diesem Jahr einige Veranstaltungen absagen, die er zusammen mit den Brandschützern geplant hatte. Osterfeuer, Maibaumsetzen und der Tag der offenen Tür bei der Feuerwehr fielen wegen Corona aus. Schrott konnte aber gesammelt werden. Der Erlös: 3600 Euro.

Der Förderverein gründete sich 2003. Die 63 Mitglieder unterstützen die Selmsdorfer Feuerwehr mit ihrer Kinder- und Jugendabteilung. Mindestbeitrag: zwei Euro im Monat. Der Verein nimmt auch gerne Einzelspenden entgegen.

Im Verein sind Brandschützer und Bürger, die sich für die Feuerwehr interessieren. „Neue Mitglieder sind willkommen“, sagt Thomas Folkers. Der Vorstand besteht aus gewählten Mitgliedern des Vereins und Funktionsträgern der Gemeindefeuerwehr. Jörg Steffen ist der stellvertretende Vorsitzende, Franca Paeper die Kassenwartin. Jan Blomberg und Angelika Folkers machen als Beisitzer mit. Regina Steffen und André Voß prüfen die Kasse des Vereins. Kontakt: Förderverein Ortsfeuerwehr Selmsdorf e. V., Lübecker Straße 35 in 23923 Selmsdorf, E-Mail foerderverein@feuerwehr-selmsdorf.de.

Von Jürgen Lenz