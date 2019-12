Selmsdorf: Weihnachtsmarkt öffnet an der Kirche

Selmsdorf

Der Selmsdorfer Weihnachtsmarkt öffnet am Sonnabend, dem 7. Dezember, an der Sankt-Marien-Kirche. Um 14 Uhr begrüßt Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) die ersten Besucher. 15 Minuten später tritt traditionell die Kreismusikschule „ Carl Orff“ unter Leitung von Alina Slawina in der Kirche auf. Sie spielt auch Weihnachtslieder.

Kindergartenkinder unterhalten ab 15 Uhr die Besucher. Die Organisatoren des Selmsdorfer Weihnachtsmarkts kündigen außerdem an: „Der Weihnachtsmann verteilt von 14 bis 17 Uhr mit seinem Engel kleine Geschenke an die Kinder.“

Ab 17 Uhr lassen Bläser Weihnachtslieder zum Mitsingen erklingen. Von 18 Uhr bis 21 Uhr spielt die Musikgruppe Nordic Tree bluesorientierte Coversongs.

Während des Weihnachtsmarktes sind zahlreiche Stände auf dem Kirchplatz geöffnet. An ihnen werden neben Glühwein, Kinderpunsch Bratwurst und anderen Leckereien auch Handarbeiten und Handwerkliches angeboten.

2013 wurde der Weihnachtsmarkt in Selmsdorf wegen Sturms in die Kirche verlegt

Von Jürgen Lenz