Selmsdorf: Wenn der Weihnachtsmann mit Blaulicht kommt

Vorsichtig lenkt Thomas Folkers den Mannschaftstransportwagen der Selmsdorfer Ortswehr durch die Straßen. Schließlich hat der Vorsitzende des Fördervereins der freiwilligen Feuerwehr wertvolle Fracht an Bord: 250 Naschtüten. Ach ja, und natürlich denjenigen, der sie an artige Kinder verteilt: der Weihnachtsmann persönlich. Der war einige Minuten zuvor vom Nordpol direkt nach Selmsdorf gekommen. Seinen Rentieren gönnt er nach dem weiten Weg ein wenig Ruhe. Der Mann im schicken roten Mantel nutzt das Angebot des Fördervereins, auf dem mit Lichterketten und Girlanden verschönerten Anhänger Platz zu nehmen. Ein gemütlicher, mit Spanngurten befestigter Sessel ist für ihn darauf installiert.

Im Auto Platz genommen hat auch Selmsdorfs Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD). Er und die Mitglieder des Fördervereins hatten die Idee, die Kinder im Alter von zwei bis acht Jahren in Selmsdorf und seinen Ortsteilen zu überraschen. „Jedes Jahr ist der Weihnachtsmann in Selmsdorf und erfreut die Kinder auf dem Adventsmarkt“, erklärt Marcus Kreft. So wäre es auch am 5. Dezember gewesen – wenn denn die Corona-Pandemie nicht den Alltag bestimmen und Traditionen verhindern würde. Also fährt die Feuerwehr den Weihnachtsmann zu den Kindern direkt vor die Haustür.

Mit Blaulicht durch den Ort

Es ist kalt. Das aber macht dem Weihnachtsmann nichts aus. Am Nordpol ist es deutlich kälter, sagen sich die Kinder, die an der Straße auf ihn warten. Was viele nicht wissen: Unter dem Kostüm hat sich Selmsdorfs Gemeindediakon Torsten Woest versteckt, der dann doch ein wenig friert – und dem die Abgase des Fahrzeugs um die Nase wehen. Er nimmt es gelassen. „Was tut man nicht alles für die lieben Kinder“, sagt er. Nun ja, und vom Förderverein hat er ja auch einen heißen Glühwein spendiert bekommen.

Mit der Glocke macht er auf dem Anhänger auf sich aufmerksam. Zusätzlich ist das Blaulicht des Mannschaftswagens angeworfen. Zu übersehen sind der Weihnachtsmann und seine Helfer also nicht. Titus (9), sein Bruder Torres (2) und Nils (9) stehen geduldig am Straßenrand und warten ihn. „Ich finde es cool, dass er durch den Ort fährt“, sagt Titus. Auch ein Lied hat er für die süße Gabe parat: „Oh Tannenbaum“ singt er gemeinsam mit Nils. Die Antwort auf die Frage, ob er denn das Jahr über auch artig war, lässt dann doch ein wenig länger auf sich warten. Grinsend antwortet Titus mit „Ja!“. Mama Kristin Soltau pflichtet dem bei. „Dafür, dass die Kinder in diesem Jahr so viel zu Hause sein mussten, waren sie lieb“, bestätigt sie. Dann hätten sie dieses Highlight mit dem Weihnachtsmann im Corona-Jahr auch verdient. „Es ist eine tolle Idee, dass die Gemeinde und der Förderverein diese Tour machen“, sagt sie.

Titus sang für den Weihnachtsmann das Lied "Oh Tannenbaum". Quelle: Jana Franke

Ein Bild für den Weihnachtsmann

Weiter geht es. In 100 Metern Entfernung steht Eleni auf dem Bürgersteig und hält ein gefaltetes Blatt Papier in der Hand. Darauf hat die Fünfjährige eine Katze, ein Haus und einen Weihnachtsbaum gemalt – ein Geschenk für den Weihnachtsmann. Das, so versprach er, bekommt einen ganz besonderen Platz am Nordpol.

Eleni (5) malte für den Weihnachtsmann ein Bild. Quelle: Jana Franke

Der eine oder andere am Straßenrand zeigt dann doch großen Respekt vor dem Mann in Rot. Hier und da fließt auch eine Träne. Eine Naschtüte aber bekommen alle. Der Weihnachtsmann drückt auch mal eine Auge zu, wenn jemand nicht singen oder ein Gedicht aufsagen möchte. Im Schritttempo geht es durch Selmsdorfs Straßen und später in alle Ortsteile. „So viele Kinder, das ist ein Segen. Ich mag Kinder“, ruft der Weihnachtsmann immer wieder – und auch dem Jungen zu, der in letzter Minute aus dem Haus seiner Eltern stürmt, kurzärmelig und auf Socken, bevor er ihn noch verpasst.

Auch Senioren werden überrascht

Die Gemeinde macht auch den Senioren eine Freude. Am Dienstag werden 505 Geschenktüten verteilt beziehungsweise an deren Tür gehängt. Darin sind unter anderem Kekse. „Nahezu 8000 sind gebacken worden“, verrät Bürgermeister Marcus Kreft. Mitgeholfen haben Kinder der Schule in Selmsdorf und Ehrenamtliche. Tolle Aktion!

Von Jana Franke