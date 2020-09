Selmsdorf

Der Neustart des Jugendklubs in Selmsdorf ist ein Erfolg – trotz Corona. Kinder aus allen Milieus besuchen ihn. Nachmittags kommen im Durchschnitt zehn Mädchen und Jungen. Am Freitag können es auch mal 20 sein.

„Die Probezeit ist jetzt zu Ende“, sagt Janni Krüger. Die 46-Jährige leitet den Jugendtreff. Gemeindevertreter stellen ihm sechs Monate nach der Eröffnung gute Zeugnisse aus. „Ich finde es gut, dass in der relativ kurzen Zeit so viele Kinder und Jugendliche angesprochen wurden“, sagt Matthias Schorling ( SPD), stellvertretender Vorsitzender des Selmsdorfer Ausschusses für Jugend, Schule und Bildung. Christiane Woest von der Wählergemeinschaft „Bürger für Selmsdorf“ (BFS) sagt: „Ich denke, es ist eine wichtige Einrichtung hier im Ort.“ Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) lobt: „Ich finde es toll, was hier passiert. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht.“

Anzeige

Besonders beliebt: offene Treffs

Janni Krüger sagt es so: „Der Jugendklub hat Fahrt aufgenommen.“ Die Sozialpädagogin und ihre Unterstützer blicken stolz auf 26 Aktionen und acht offene Treffs in den Sommerferien zurück. Die offenen Treffs werden nach Janni Krügers Auskunft besser angenommen als das Ferienprogramm.

Weitere OZ+ Artikel

„Der Jugendklub hat Fahrt aufgenommen“, sagt Sozialpädagogin Janni Krüger (46). Quelle: privat

Geöffnet ist der Jugendklub dienstags bis donnerstags von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr für alle Mädchen und Jungen ab zehn Jahre, am Freitag von 16 bis 20 Uhr für alle ab zwölf Jahre. „Die ersten fordern Regeln von sich aus, was ich ganz toll finde“, sagt Janni Krüger. Seit dem Start des Jugendtreffs nutzt sie das Internet als Kommunikationsplattform. Sie hat Fragen nach den Wünschen der Kinder und Jugendlichen ins Netz gestellt, sodass sich zu Beginn der Coronazeit alle beteiligen konnten, ohne im Klub zu sein. Möbel wurden im Sozialkaufhaus in Gadebusch besorgt.

An zwei Nachmittagen startet der Klub die Aktion „Außenbeleuchtung“. Janni Krüger erklärt: „Es wurden alle Scheiben und die komplette Elektrik der vier Außenlaternen ersetzt. Somit kann der Außenbereich – auch im Herbst zur Dämmerzeit – gut mitgenutzt werden.“ Das sei wichtig, um die Abstandsregeln einzuhalten. Seit zwei Wochen vor dem Klub auch ein Zeltdach, um vor Hitze und Regen zu schützen. Janni Krüger berichtet: „Die Sitzecke wird gern und intensiv genutzt.“

Ehrenamtliche unterstützen die Jugendarbeit in Selmsdorf

Bei der Aktion „Außenbeleuchtung“ halfen zwei Ehrenamtliche: Heiko Schwartz und Diana Töpfer. Familien spendeten eine Tischtennisplatte und ein Multifunktions-Tischkicker-Billard. Der Profibaumarkt Grevesmühlen gab Plexiglas für die Laternen, die Ofensetzerei Jens Pappenhagen zwei Kühlgeräte. Ina Maria Herpich spendete einen Töpferofen. Sie leitet seit den Sommerferien einen Töpferkurs im Jugendklub – ab diesem Monat mittwochnachmittags. „Interessenten sind herzlich willkommen“, sagt Janni Krüger. Was ihr auch am Herz liegt: „Danke an die ersten mutigen jungen Menschen, die gekommen sind und alle Jugendlichen, die Lust auf Jugendarbeit haben und mitmachen.“

Die Vorgeschichte Bis 2007 öffnete in Selmsdorf ein Jugendklub in der Ernst-Thälmann-Straße 10. Eine Mehrheit der Gemeindevertreter beschloss das Aus mit der Begründung, zu wenige Mädchen und Jungen würden ihn besuchen. Das stehe in keinem Verhältnis zu den Kosten 55 000 Euro pro Jahr zahlte Selmsdorf für den Klub unter der Regie der Arbeiterwohlfahrt. Ein Verein scheiterte 2008 mit Plänen für ein Mehrgenerationenhaus in Selmsdorf, in das auch ein Jugendklub einziehen sollte. In den vergangenen Jahren waren in Selmsdorf mobile Jugendarbeiter des Internationalen Bunds unterwegs.

Die Klubleiterin lobt auch die Mitarbeiter der Reinigungsfirma und die Gemeindemitarbeiter „für ihre vielen kleinen und großen Handgriffe an allen Ecken und Enden – auch nach Feierabend – zur Sicherung des Jugendkluballtags mit Pleiten, Pech und Pannen.“ Ein besonderes Lob von Janni Krüger gilt den Nachbarn, „für ihre Geduld beim Finden eines angemessenen Umgangs vor Ort miteinander“.

Über den Autor

Von Jürgen Lenz