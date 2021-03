Selmsdorf bekommt ersten Waldspielplatz in der Region

Selmsdorf

Er wird der erste in der Region sein: der Waldspielplatz in Selmsdorf. Am Dienstagabend haben die Gemeindevertreter den Bau unweit des Waldkindergartens beschlossen. Die 2007 in der Nähe der Wilhelm-Oldörp-Straße eröffnete Kita war die erste ihrer Art in Mecklenburg-Vorpommern.

„Eltern werden in der Nähe des Waldspielplatzes parken können“, kündigt der Selmsdorfer Bürgermeister Marcus Kreft (SPD) an. Er erklärt: „Wir werden einen zusätzlichen Spielplatz in der Gemeinde haben, der anders ist als die Spielplätze in den Wohngebieten.“ Die Kommune unterhält vier Spielplätze in Selmsdorf, einen in Sülsdorf und einen weiteren in Zarnewenz.

Ein Anreiz für Familien

Kreft kündigt an: „Auch der Waldspielplatz wird ein öffentlicher Spielplatz sein, der durch den Tüv überprüft wird wie alle anderen Spielplätze.“ Der Standort im Wald sei attraktiv, die Zusammenarbeit mit dem Forstamt sehr gut. Der Waldspielplatz werde für Familien ein Anreiz sein, in den Forst zu gehen.

Das hofft auch Peter Rabe, Leiter des Forstamtes Grevesmühlen. Er sagt: „Ich bin für den Waldspielplatz.“ Es sei gut, wenn Kinder frühzeitig mit der Natur in Kontakt kommen und sich dort bewegen, denn Kinder seien Bewegungswesen. „Ich verbinde mit dem Waldspielplatz auch die Hoffnung, dass Eltern in den Wald gehen“, ergänzt Peter Rabe. Er freue sich, wenn Gemeinden etwas dafür tun. Es sei wichtig, sich in der näheren Umgebung wohlzufühlen.

Quelle: Michael Prochnow

„Der Wald ist Lebensraum“, sagt der Leiter des Forstamtes. Nach seiner Auskunft wird der Spielplatz im Forst kein Spielplatz sein, wie man ihn in Wohngebieten kennt. Peter Rabe erklärt: „Der Wald selbst soll erst einmal Spielort und Erlebnisraum sein.“ Es werde einfache Spielgeräte geben, aber auch ein spielerisches Ausprobieren mit Naturmaterialien solle möglich sein.

Der Selmsdorfer Revierförster Grischa Mai hatte die Idee für den Waldspielplatz. Marcus Kreft berichtet: „Wir hatten schon einen Begehungstermin mit der Landesforst und der Amtsverwaltung.“ Ein Tüv-Fachmann gab Hinweise, welche Spielgeräte für den Waldspielplatz infrage kommen.

Nach dem Beschluss der Gemeindevertreter von Dienstagabend stellt Selmsdorf 30 000 Euro für den Bau des Waldkindergartens bereit. Marcus Kreft erklärt: „Das Geld steht zur Verfügung.“

Europäische Union zahlt Zuschuss für Waldspielplatz

85 Prozent sollen aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums gedeckt werden. Er fördert Investitionen, die den Freizeitwert des Waldes steigern. Dazu zählen auch die Anlage von Walderlebnis- und Lehrpfaden, der Bau von „Erholungs- und Verweileinrichtungen“ und die Beschilderung von Wegen.

Für die Gemeinde Selmsdorf bleibt ein Eigenanteil von 4500 Euro. Die Landesforst Mecklenburg-Vorpommern wird das Gelände des Waldspielplatzes zu „symbolischen Kosten“ an die Kommune verpachten. Vor der Gemeindevertretung hatte sich auch der Ausschuss für Jugend, Schule und Bildung für den Waldspielplatz ausgesprochen.

Von Jürgen Lenz