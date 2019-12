Selmsdorf investiert in Kinder und Jugendliche

Selmsdorf

In Selmsdorf stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der Gemeindepolitik. Neuestes sichtbares Zeichen: eine große Kletterpyramide für die Schüler im Ort.

„Ich finde es ganz toll. Es ist eine Investition in unsere nächste Generation“, sagt die Grundschulleiterin Mandy Voß. Sie hat die Kletterpyramide unlängst zusammen mit dem Vorsitzenden des Schulfördervereins, Sven Kriegbaum, und Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD) offiziell freigegeben. Marcus Kreft sagt: „Wir freuen uns, dass das Schulhofprojekt jetzt begonnen wurde.“ Es solle im nächsten Jahr weitergeführt werden. Mandy Voß lobt: „Es ist ein schöner Anfang.“

Die Gemeinde Selmsdorf hat 25 000 Euro bereitgestellt, um den Schulhof für die Kinder und Jugendlichen attraktiver zu machen und ihnen neue Angebote für Spiel und Bewegung zu bieten. Der Schulförderverein unterstützt das Projekt nach Auskunft des Vorsitzenden mit 9000 Euro.

Selmsdorf treibt Digitalisierung der Schule voran

Um Schüler für die veränderten Lebens- und Arbeitsbedingungen fit zu machen, treibt die Gemeinde Selmsdorf die Digitalisierung ihrer Schule voran. „Wir müssen digital werden“, betont der Bürgermeister. Die Schule verfügt nicht nur über ein Computerkabinett, sondern ebenso über einen leistungsfähigen Internetanschluss und zwei „Whiteboards“ – interaktive Tafeln, die mit einem Computer verbunden sind. In Selmsdorf sind sich Gemeindevertreter aus allen Fraktionen einig: Dabei wird es nicht bleiben. Um die Digitalisierung weiter voranzutreiben, greift Selmsdorf auf Erfahrungen in anderen Kommunen zurück und nutzt Zuschüsse, die der Bund für die Digitalisierung bereitstellt. Vertreter der Schule und der Kommunalpolitik in Selmsdorf wollen die weiteren Schritte frühzeitig abstimmen. Marcus Kreft sagt: „Was klar sein muss: Es wird eine teure Kiste.“ Die Zuschüsse seien überschaubar.

Selmsdorf investiert auch in zusätzliche Freizeit- und Bildungsangebote in der Schule. Die Gemeinde finanziert acht Arbeitsgemeinschaften mit insgesamt zwölf Gruppen. Wählen können die Schüler unter den AGs „Kochen und Backen“, Musik, Schach, Schülerzeitung, Henna-Malerei, Theater, Schnitzen und Kreatives. Den Schülern der Klassen zwei bis vier kommt die volle Halbtagsschule zugute. Sie bietet Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe, Entspannungsspiele, Englisch, einen Chor, Volleyball, Schulgarten und einiges mehr.

Neue Stelle für Jugendsozialarbeiter geschaffen

Junge Einwohner der Gemeinde sind die Zielgruppe einer gemeinsamen mobilen Jugendarbeit des Internationalen Bunds (IB) in Selmsdorf, Schönberg und Lüdersdorf. Für diese Aufgabe hat der IB zwei Frauen eingestellt. Einen eigenen Jugendsozialarbeiter – oder eine Jugendsozialarbeiterin – wird Selmsdorf ab 1. Januar beschäftigen. Die Aufgaben laut Stellenausschreibung: Nachmittagsgestaltung für Jugendliche, Beratung, Anbieten von Workshops, Jugendfreizeiten und Feriengestaltung.

Künftiger Standort für einen Selmsdorfer Jugendtreff in Wohncontainern: auf einem Parkplatz hinter einem Gebäude, das am Sportplatz steht. Quelle: Jürgen Lenz

Die Gemeinde Selmsdorf sorgt auch dafür, dass sich die jungen Einwohner in geeigneten Räumen treffen können. Sie schafft für die Jugendarbeit zwei Wohncontainer und Toiletten an. Stehen werden sie am Rand des Ortes unweit des Sportplatzes. Die Gemeinde will sie zunächst unweit des Kreisels aufstellen, wo vor einigen Jahren der Bau eines Mehrgenerationenhauses geplant war. Der endgültige Standort soll hinter einem Gebäude sein, das bereits am Sportplatz steht. Dafür muss Selmsdorf aber einen Bebauungsplan ändern, der für das Sportgelände und dessen Umgebung gilt. Er schreibt fest, was wo errichtet werden darf.

Bereits absehbar ist: Die Container und Toiletten werden nicht am 1. Januar bereitstehen. Als Treffpunkt für eine Übergangszeit kommen nach Auskunft des Bürgermeisters Zimmer im Obergeschoss des Gemeindehauses und ein Kreativraum in der Schule infrage.

Von Jürgen Lenz