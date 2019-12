Selmsdorf investiert in Schule und Jugendarbeit

Selmsdorf

Verbesserung des Brandschutzes in der Schule: Dieses Vorhaben hat Bürgermeister Marcus Kreft ganz oben auf einer Liste von Projekten der Gemeinde Selmsdorf im Jahr 2020. Kosten: rund 1,4 Millionen Euro. „Es soll alles in den Sommerferien passieren“, kündigt Marcus Kreft an. Die Gemeinde hat die umfangreichen Arbeiten mit den Denkmalschutzbehörden abgestimmt.

Der Hintergrund: Als Arbeiter die Schule in Selmsdorf 1923 bauten und in den 70er-Jahren mit einem Anbau erweiterten, waren die Brandschutzbestimmungen ganz andere als heute. Jetzt hat das Gebäude den aktuellen, viel strengeren Vorschriften zu entsprechen. Ohne aufwendige Nachbesserungen ist das nicht möglich. Die Schule braucht zusätzliche Rettungswege. Deshalb werden Handwerker das Treppenhaus zwischen Alt- und Neubau erweitern und Außentreppen in Stahlbauweise montieren.

Noch ist die Selmsdorfer Feuerwehr im Gemeindehaus untergebracht. Der Umzug in ein neues Gerätehaus ist geplant. Quelle: Jürgen Lenz

Auf Platz zwei der Vorhabenliste des Selmsdorfer Bürgermeisters: „Fortsetzung der Schulhofgestaltung“. In diesem Jahr werden nach Marcus Krefts Auskunft Ballfangkörbe montiert und ein Bereich geschaffen, in dem Unterricht unter freiem Himmel möglich sein wird.

Mehr digitale Technik in der Schule

Für die Schule wird 2020 ein Medienkonzept erstellt. Ziel ist, die Bildungsstätte technisch und organisatorisch für die digitale Gegenwart und Zukunft fit zu machen. Geplant ist für 2020 auch, zwei weitere interaktive Tafeln anzuschaffen.

Fest steht: 2020 verstärkt Selmsdorf die Jugendarbeit. Für Anfang des Jahres rechnet der Bürgermeister mit der Anstellung eines Jugendsozialarbeiters. Um Räume für die Jugendarbeit bereitzustellen, schafft die Gemeinde Wohncontainer und Toiletten an. Sie werden am Ortsrand unweit des Sportgeländes stehen. Als Übergangslösung kommen Räume in der Schule und im Obergeschoss des Gemeindehauses infrage. In Workshops sollen Jugendliche sagen können, was sie sich von der Jugendarbeit wünschen und wie ein Treffpunkt für sie ausgestattet werden sollte.

„Bedarfsgerechte Straßensanierungen werden fortgesetzt“, sagt Marcus Kreft (SPD), Bürgermeister in Selmsdorf. Quelle: Jürgen Lenz

Neues Feuerwehrgerätehaus geplant

Als ein Kernprojekt bezeichnet Marcus Kreft die Planungen für ein neues Feuerwehrgerätehaus und den teilweisen Umbau des Gemeindehauses. Der Bürgermeister erklärt: „Das Thema nimmt momentan die meiste Zeit in Anspruch.“ Der Kauf eines Grundstücks für ein neues Gerätehaus unweit der Kreuzung B 104 / B 105 sei gesichert. Gebaut werde das Gerätehaus wohl nicht mehr im Jahr 2020. Im Gemeindehaus soll nach dem Auszug der Feuerwehr ein Saal für Feste und andere Veranstaltungen entstehen.

Für 2020 kündigt Marcus Kreft auch an: „Bedarfsgerechte Straßensanierungen werden fortgesetzt.“ Es gehe unter anderem um die Straße in Lauen. Außerdem werde es die „Variantenplanung eines Fuß- und Radweges nach Lauen“ geben.

Zwei neue Gewerbegebiete

Fortgeführt werden Planungen für ein Gewerbegebiet an der Deponie Ihlenberg. Ebenfalls vorgesehen: ein Gewerbegebiet nahe Lauen. Dazu werde es Abstimmungen mit Einwohnern des Ortsteil geben, kündigt der Bürgermeister an.

Die politischen Verhältnisse in Selmsdorf Seit 2014 ist Marcus Kreft ( SPD) Bürgermeister in Selmsdorf. Von 13 Sitzen in der Gemeindevertretung hat die SPD seit der Wahl im Mai vorigen Jahres acht – also die absolute Mehrheit. Die Wählergemeinschaft Bürger für Selmsdorf (BFS) hat vier Mandate, die CDU eins.

Die Kulturarbeit in Selmsdorf soll nach seiner Auskunft fortgesetzt werden. Geplant ist ein Fest zum Jubiläum „30 Jahre Wiedervereinigung“. Marcus Kreft sagt: „Schön wäre, wenn die Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein hier auftreten würden.“

