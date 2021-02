Selmsdorf

Noch sind die Bäume erst wenige Zentimeter groß, aber in einigen Jahren werden die Buchen und Roteichen auf dem fast drei Hektar großen Gelände, das mitten im Wald zwischen Selmsdorf und der Trave liegt, stattliche Bäume werden. „Das ist dann so etwas wie unser Wald“, sagt Maik Gildhorn und lacht. „Noch ein Grund, um mit der Familie hier spazieren zu gehen.“

Der Selmsdorfer lebt mit seiner Familie seit einigen Jahren in der Gemeinde. In Lübeck betreibt seine Frau Melanie ein Friseurstudio, vor wenigen Wochen haben sie in Selmsdorf ein Zweithaarstudio eröffnet, das unter anderem Krebspatienten mit Perücken versorgt. Dabei liegt den Unternehmern auch die Natur am Herzen, und so starteten sie eine Sammlung, um 1000 Bäume zu pflanzen – in Lübeck und in Selmsdorf.

1333 Roteichen und Buchen

Das Selmsdorfer Projekt ist inzwischen umgesetzt worden, aus 1000 Bäumen sind allerdings 1333 geworden, wie Förster Grischa Mai erklärt. Er kennt die Familie schon länger, und so wurde aus der Idee ein Projekt. „Auf dieser Fläche standen Fichten, die die Trockenheit der vergangenen Jahre nicht überstanden haben. Irgendwann waren die Bäume so geschwächt, dass der Borkenkäfer leichtes Spiel hatte.“ Am Ende musste die Fläche gerodet werden. Dass Familie Gildhorn zu diesem Zeitpunkt ein Projekt suchte, um die Welt ein Stückchen grüner zu machen, passte. Schließlich wurde es eine Mischung aus Buchen und Roteichen, die in den vergangenen Wochen gepflanzt wurden. Mitte Januar mussten die Arbeiten aufgrund von Frost und Schnee unterbrochen werden. Laut Grischa Mai werden die noch fehlenden Flächen demnächst bepflanzt.

Dass das Projekt in Lübeck noch nicht umgesetzt werden konnte, hängt laut Maik Gildhorn vor allem damit zusammen, dass es schwierig sei, ein passendes Waldgrundstück zu finden. In Nordwestmecklenburg, genauer im Revier von Grischa Mai, war das deutlich einfacher. „Ich habe Grischa angerufen, dann lief es“, so Maik Gildhorn. Sobald sämtliche Setzlinge im Boden sind, wird die Fläche eingezäunt, damit der Wildschaden die Anpflanzung nicht zerstört. „In ein paar Jahren nehmen wir den Zaun dann wieder weg, wenn die Bäume groß genug und widerstandsfähig sind.“

In 40 Jahren die erste Ernte

Dass die Setzlinge in relativ dichtem Abstand zueinander gepflanzt werden, hat laut dem Förster einen einfachen Grund. „In etwa 40 bis 50 Jahren, wenn das erste Mal in diesem Wald geerntet werden könnte, dann wollen wir natürlich Nutzholz haben. Das heißt, wir brauchen gerade Stämme. Und die würden vor allem dann wachsen, wenn die Bäume gerade nach oben wachsen.“ Das passiere, wenn die Setzlinge dicht nebeneinanderstünden. „Sie suchen das Licht.“ Gepflegt werden muss die Fläche vor allem in den ersten vier Jahren. „Das muss freigeschnitten werden, damit die Bodenvegetation nicht explodiert.“

Für Familie Gildhorn ist der Wald so etwas wie ein Herzensprojekt. „Ich bin hier immer viel laufen gegangen in diesem Gebiet, wir wollen einfach etwas zurückgeben.“ So einfach sei das. Darüber freut sich auch Selmsdorf Bürgermeister Markus Kreft, der extra mit in den Wald gekommen war, um sich die Pflanzung anzusehen. „Wenn sich Einwohner so engagieren, mehr kann man sich nicht wünschen.“

Von Michael Prochnow