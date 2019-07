Selmsdorf

Mit einem vielfältigen Programm lockt das Selmsdorfer Dorffest am ersten Wochenende im August. „Es ist eins der großen Highlights in der Gemeinde“, sagt Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD). Die Organisation liegt in den Händen des Rehnaer Unternehmens Maack Event. Es bereitet in Absprache mit der Gemeinde ein dreitägiges Dorffest vor, das sowohl Kinder und Jugendliche als auch die mittlere Generation und ältere Menschen anspricht. Das ist auch dem Bürgermeister von Selmsdorf wichtig. Er sagt: „Es wird hier für alle etwas geboten.“ Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung seien positiv.

Schausteller eröffnen das Fest am Freitag, dem 2. August, um 16 Uhr im Dorfpark. Um 17 Uhr beginnt dort eine Kinderdisco mit Yvonne. Ab 20 Uhr steigt ebenfalls im Dorfpark eine Party mit der Musikgruppe Black Cap. Die Band aus dem Raum Lübeck spielt eigene Lieder mit deutschen Texten und Coversongs.

Die Gruppe Sweet Voices tritt in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern auf. Am 3. August singen die Mädchen in Selmsdorf. Quelle: Sebastian Prey

Für Sonnabend, den 3. August, kündigen die Organisatoren ab 11 Uhr „Musik aus der Konserve“ an. Gegen 12 Uhr betreten die Mädchen der Musikgruppe Sweet Voices die Bühne. Die jungen Sängerinnen sind in Selmsdorf durch Auftritte in der Vergangenheit bekannt. Der Festumzug startet diesmal nicht am Vormittag, sondern um 14 Uhr. Das sei laut Bürgermeister „ein Versuch, einmal eine spätere Zeit auszuprobieren.“ Bisher habe relativ viel Zeit zwischen dem Umzug und der nächsten Veranstaltung gelegen. Jetzt solle eine andere Variante getestet werden. Wer mit einem Fahrzeug oder einer Fußgruppe mitmachen will, kann sich noch melden unter der E-Mail-Adresse umzug2019@selmsdorf.de. Die Route des Festumzugs steht bereits fest: von der Straße der Freiheit über die Lübecker Straße, den Bardowieker Weg, die Schulstraße, die Straße „Am Sandberg“ und die Neue Reihe zum Dorfpark. Der Bürgermeister ist zuversichtlich: „Es werden zahlreiche Fahrzeuge dabei sein.“ Eine Sorge, was die Größe des Umzugs betrifft, gebe es nicht mehr.

Im Dorfpark beginnt am Sonnabend um 14 Uhr ein Kinderprogramm mit Ponyreiten, Hüpfburg, Torwandschießen und Luftballmodellieren. Ab 15 Uhr absolvieren die Sängerinnen von Sweet Voices ihren zweiten Auftritt. Um 16 Uhr unterhalten Tänzer des Gadebuscher Studio Fideles das Publikum. Gegen 17 Uhr folgt ein Auftritt der Percussiongruppe Drum the World. Ein Tanzabend mit der Rostocker Showband Impression startet um 20 Uhr. Die Musiker versprechen ein vielseitiges Programm mit Tanzmusik und Show, angefangen von Top-40-Hits, Liedern der 80er und 90er Jahre über Schlager bis hin zu Oldies. Die Gruppe ist vor allem durch ihre Auftritte auf den Hafentagen in Rostock, dem Altstadtfest in Schwerin, dem Bordfest in Wilhelmshaven und anderen Großveranstaltungen in Norddeutschland bekannt.

Die Showband Impression unterhält das Publikum mit Hits. Quelle: Susanne Retzlaff

Ihr Auftritt ist nicht die einzige Attraktion des Dorffestes am späten Sonnabend. Ab 22.30 Uhr wird ein Feuerwerk den Himmel über Selmsdorf erleuchten.

Der dritte Festtag beginnt am Sonntag, dem 4. August, um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in Dorfpark. Dorthin lädt die Gemeinde um 11 Uhr zu einem Frühschoppen mit den Schweriner Blasmusikern ein. Ab 14 Uhr unterhält ein Discjockey die Festbesucher. Ab 15.30 Uhr wird es für diejenigen spannend, die sich an einer Tombola beteiligen. Dann werden die Preise ausgelost. Hauptgewinn ist eine Reise für zwei Personen.

Jürgen Lenz