Selmsdorfer Feuerwehr bekommt neues Gerätehaus 

Die Blauröcke der Gemeinde Selmsdorf dürfen hoffen, dass sie ein neues Feuerwehrgerätehaus bekommen. Die Pläne dafür nehmen an Fahrt zu. Architekt Lars Schneekloth stellte nun im Bauausschuss eine erste Studie vor.

Umkleideräume in der Fahrzeughalle

Neu ist das Thema Feuerwehrgerätehaus in Selmsdorf nicht. „Seit 1999 beschäftigen wir uns damit. Es brennt uns seit Jahren auf den Nägeln“, erzählt Bürgermeister Marcus Kreft ( SPD). Denn die Räumlichkeiten genügen längst nicht mehr den Ansprüchen einer modernen Wehr.

Das blieb auch der Feuerwehrunfallkasse nicht verborgen, die Kritik übte. „Bemängelt wurde unter anderem, dass es bei uns keine Schwarz-Weiß-Trennung (Trennung von Privat- und Einsatzkleidung, Anm. d. Red.) gibt und sich die Umkleideräume in der Fahrzeughalle befinden“, erklärt Gemeindewehrführer Daniel Zabel. Er ist froh, dass sich die Gemeinde jetzt stärker mit dem Thema Feuerwehrgerätehaus befasst.

Neubau hinter Gaststätte

Zusammen mit einigen Kameraden aus der gut 90 Mitglieder zählenden Wehr erschien er zum Bauausschuss und wollte wissen, wie weit die Planungen sind. Denn bekannt war bislang nur, dass der Neubau auf der freien Fläche hinter der Gaststätte „Wiggers Speisekate“ geplant ist.

Der erste Vorentwurf des neuen Feuerwehrgerätehauses Selmsdorf in der Ansicht Ost. Quelle: Lars Schneekloth

Der Plan: Im Erdgeschoss des neuen Gebäudes sollen sich außer der mehr als 500 Quadratmeter großen Fahrzeughalle Räume für die Werkstatt, die Schutzzeugpflege und für Besprechungen sowie ein Verwaltungs- und ein Funkraum befinden. Dazu kämen neben Sanitärräumen für Damen und Herren auch Schleusen und Umkleideräume für beide Geschlechter.

„Natürlich mit der geforderten Schwarz-Weiß-Trennung“, so Architekt Lars Schneekloth. Im Obergeschoss wäre Platz für einen größeren Lehrgangsraum, eine Loggia, ein Lager, eine Teeküche sowie Toiletten für Damen und Herren und ein Behinderten-WC.

60 Stellplätze am neuen Standort

Müssen die Blauröcke ausrücken, dann würde das über die Bundesstraße 104 erfolgen. Denn vorgesehen ist die Alarmausfahrt gegenüber der Einfahrt zum Nettomarkt. „Vom Straßenbauamt Schwerin haben wir dazu eine positive Antwort bekommen“, so Schneekloth. Damit wäre nach seiner Darstellung eine wesentliche Hürde genommen, um den Kreuzungsbereich nutzen zu können.

Gemeindewehrführer Daniel Zabel: "Die Unfallkasse hatte unter anderem bemängelt, dass wir keine Schwarz-Weiß-Trennung haben." Quelle: Dirk Hoffmann

Ausgewiesen ist für die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr am neuen Standort ein Parkplatz mit 60 Stellplätzen. Erreichbar ist er nach Aussage von Schneekloth über die Straße der Freiheit. Eine Lösung, die aber längst nicht allen Mitgliedern des Bauausschusses gefiel. Eine Zufahrt über die andere Seite von der B 104 aus Richtung Schlutup hätten sie für besser gefunden. Ob der Platz das aber hergibt und es verkehrsrechtlich möglich ist, müsste nach Darstellung des Architekten abgeklärt werden.

Rund 4,2 Millionen Euro würde das neue Feuerwehrgerätehaus inklusive der Außenanlagen nach einer Schätzung des an den Standorten Lütjenburg und Schwerin ansässigen Architektenbüros Schneekloth + Partner kosten. Etwa 2,4 Millionen dieser Summe entfallen auf das Gebäude und einen 14 Meter hohen Übungsturm.

Planungen stehen erst am Anfang

Mehrheitlich bestätigte der Bauausschuss den Vorentwurf. Mehr aber auch nicht. „Wir befinden uns ganz am Anfang“, erklärte Bauamtsleiterin Antje Kopp und wies darauf hin, dass noch einiges an Planungen notwendig ist. Außerdem müsse auch die Architektenleistung europaweit ausgeschrieben werden. Aber mit dem Vorentwurf habe man jetzt erst einmal eine grobe Kostenschätzung, die für das weitere Vorgehen wichtig sei. Nicht zuletzt, um einen Förderantrag stellen zu können.

Ähnlich sieht es Selmsdorfs Gemeindeoberhaupt. Am 9. Juli soll auf der nächsten Gemeindevertretersitzung der Nachtragshaushalt für 2020/21 beschlossen werden, in den auch Kosten für das neue Feuerwehrgerätehaus eingestellt sind. „Insofern ist es gut, eine grobe Schätzung der Gesamtkosten vorliegen zu haben“, so Marcus Kreft.

Für ihn kann es in der Frage des Hauses für die Blauröcke ohnehin nicht schnell genug gehen. So drängt er darauf, dass vielleicht noch in diesem Jahr der Förderantrag gestellt werden kann und möglicherweise schon Ende 2021 das neue Feuerwehrgerätehaus steht. „Wenn nicht, dann aber bis Mitte 2022“, so Kreft.

Altbau wird Gemeindezentrum

Auseinandersetzen muss sich die Gemeinde neben dem Neubau auch damit, was aus dem alten Gebäude wird. Mit vier Ja-Stimmen sowie einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte der Bauausschuss einem Antrag der SPD-Fraktion zu, die Räumlichkeiten, die zurzeit noch durch die Feuerwehr als Feuerwehrgerätehaus genutzt werden, zum Gemeindezentrum mit Festsaal umzubauen.

Hier könnten sowohl sämtliche kulturellen Gemeindeveranstaltungen, aber auch private Feierlichkeiten, stattfinden. Damit würde das Gemeindehaus eine sinnvolle Nutzung und eine zentrale Funktion mit der Bibliothek, dem Jugendtreff, Räumen für Seniorenarbeit, dem Büro des Bürgermeisters und Fraktionsräumen bekommen, hieß es vonseiten der SPD.

Von Dirk Hoffmann