Selmsdorfer Waldkita: Ab Windstärke 7 geht es ins Feuerwehrhaus

Selmsdorf

Inmitten der Natur spielen und lernen die Kinder der Selmsdorfer Waldkita. Einige Zeit verbringen sie auch im Bauwagen. Doch bei starkem Unwetter wie den Stürmen der vergangenen Tage müssen sie aus Gründen der Sicherheit zwangsweise umziehen. Das könnte sich noch in diesem Jahr mit einem zweiten Bauwagen auf einem weniger windanfälligen Gelände hinter dem Altenheim für Betreutes Wohnen im Forstweg ändern.

Ab Windstärke 7 geht es zur Feuerwehr

Schon die ehemalige Leiterin Johanna Philippi hatte nach Aussage von Natascha Ritter, Vorsitzende des Trägervereins Eschengarten, auf die Notwendigkeit eines sturmsicheren Geländes hingewiesen. Denn ab Windstärke sieben sind Kinder und Erzieher gezwungen, den Kita-Standort im Wald verlassen und an sichere Orte wie Räume der Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf oder das Hofcafé in Palingen zu wechseln. „Für alle ist das immer mit einem großen Aufwand verbunden“, so Ritter. Deshalb gebe es auch im Verein schon seit längerem die Bestrebungen, an einem anderen Standort eine dauerhafte Schutzhütte zu errichten. Außerdem möchte sich der Kindergarten, in dem derzeit 18 Kinder ganztags von 8 bis 16 Uhr betreut werden, erweitern. Geplant sind zwei Gruppen mit jeweils 15 Kindern. Denn der Bedarf dafür, so Ritter, sei vorhanden.

Projekt der nachhaltigen Bildung

Die Gruppen könnten in Jurten einziehen, so die ersten Gedanken des Trägervereins. Dazu nahmen die Verantwortlichen vor knapp zwei Jahren Kontakt zu einer Fachfirma auf und ließen eine Broschüre erstellen. Um sich selbst ein besseres Bild davon zu machen und es auch anderen zu erklären, wie sinnvoll die Unterbringung in den Jurten wäre. Die Kinder würden darin nicht nur guten Schutz finden. Gebaut aus Naturmaterialien, könnte es auch sehr gut in das pädagogische Konzept des Selmsdorfer Waldkindergartens passen. Darin geht es um nachhaltige Bildung. Die Kinder sollen die Natur mit allen Sinnen erleben, begreifen und verstehen können. Gleiches würde man hier ebenfalls den Erwachsenen gut vermitteln können. Deshalb sollte auch eine Erwachsenenbildung vor Ort stattfinden, dazu eine Elternschule eröffnet werden und hätte man die Jurte am Wochenende für Seminare und Workshops nutzen können. Ein generationenübergreifendes Projekt mit Lerneffekten für Kinder ebenso wie für Erwachsene.

Der Spielplatz hinter den Gebäuden für Betreutes Wohnen im Forstweg soll der 2. und sichere Schutz-Standort der Selmsdorfer Waldkita werden. Quelle: Dirk Hoffmann

Die Pläne sind das eine, deren Umsetzung aber oftmals schwieriger als zunächst gedacht. So auch in diesem Fall. So ließ sich nach Aussage von Natascha Ritter zwar ein passendes Grundstück finden. Doch mit dem Eigentümer konnte man sich nicht einigen und es kam zu keiner Lösung. Außerdem musste der Gedanke an die beiden Jurten schnell wieder fallen gelassen werden. Denn dieser Bau sollte nach Schätzung des Architekten eine Million Euro kosten. Eine viel zu hohe Summe, die der Verein mit seinen knapp 40 Mitgliedern niemals aufbringen könnte.

Kein Grundstück und ein viel zu teures Bauvorhaben. „Das war schon ernüchternd. Wir mussten uns erst einmal neu aufstellen“, blickt Ritter zurück. Aber sie hatten ja noch den Bedarf an Kindern vor Augen, deshalb konnten sie das ganze Projekt nicht so einfach für beendet erklären.

Spielplatz hinter dem Altenheim

Jetzt hat das Vorhaben wieder neue Fahrt aufgenommen. Denn nach langer Suche ist es zusammen mit der Gemeinde gelungen, ein passendes Gelände zu finden. Es ist der kleine Spielplatz hinter dem Altenheim für Betreutes Wohnen im Forstweg, der kaum genutzt wird und von der Gemeinde zurück gebaut werden könnte. Denn es handelt sich dabei um ein gemeindeeigenes Grundstück.

In der vergangenen Woche trafen sich die Vereinsvorsitzende und der Bürgermeister Marcus Kreft (SPD). Dabei sprachen sie über eine Nutzungsvereinbarung, die nach Aussage von Kreft noch durch die Gemeindevertretung beschlossen werden muss. Der Pachtvertrag soll eine Dauer von 20 Jahren haben.

Ist der Beschluss gefasst, dann wäre ein Problem gelöst. Was aber noch fehlt, ist der Schutzraum. Statt der zunächst geplanten Jurten sollen die Kinder an diesem Standort Bauwagen bekommen. Mindestens einen, besser und idealer wären aber zwei. Dann könnten dort bei starkem Wind oder anderem Unwetter alle Kinder des alten Standortes unterkommen, müsste nicht ein Teil von ihnen doch wieder in andere Räume wie der Feuerwehr oder dem Hofcafé nach Palingen ausweichen. Abhängig ist das von den tatsächlichen Kosten – ein Bauwagen kostet zwischen 30 000 und 50 000 Euro – und der Finanzierung. Der Verein ruft deshalb zur Spendenaktion auf. Jeder, der das Projekt unterstützen möchte, kann folgendes Spendenkonto nutzen: Kontoinhaber: Eschengarten e. V. IBAN: DE39 1405 1000 1000 3590 22 Stichwort: KigaErweiterung.

Die Zeit drängt. Ursprünglich war die Eröffnung dieses Naturkindergartens schon im Sommer 2021 vorgesehen, was aus den genannten Gründen nicht möglich war. In diesem Sommer aber sollte es dann endlich soweit sein. So zumindest die Hoffnung von Ritter und vor allem den Eltern, die ihr Kind schon angemeldet haben.

Von Dirk Hoffmann