Der Selmsdorfer Waldkindergarten will und muss erweitern. 30 der statt jetzt 18 Kinder sollen dort bald betreut werden. Gleichzeitig muss eine sichere Lösung für Unwetter her: Denn ab Windstärke 7 müssen Kinder und Erzieher den Wald verlassen. Jetzt deutet sich eine Lösung an.

Natascha Ritter, Vorsitzende des Trägervereins Eschengarten, in der Waldkita am jetzigen Standort an der Wilhelm-Oldörp-Straße in Selmsdorf. Quelle: Dirk Hoffmann