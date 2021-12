Selmsdorf

Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Selmsdorf ist zu klein. Das bemängelt seit 2018 auch die Unfallkasse, die für Feuerwehren zuständig ist. In den Garagen stehen fünf Einsatzfahrzeuge zum Teil hintereinander.

Das unter Denkmalschutz stehende Haus kann nicht für die Bedürfnisse der Feuerwehr umgebaut werden. Daher plant die Gemeinde Selmsdorf schon seit fast drei Jahren den Neubau eines Gerätehauses auf der freien Fläche an Wiggers Speisekate an der B 104. Doch jetzt verzögert eine Forderung des Landkreises den Bau um vermutlich ein Jahr.

Bau sollte Mitte 2022 beginnen

„Unser Plan war eigentlich, Mitte 2022 mit dem Neubau zu beginnen“, sagt Selmsdorfs Bürgermeister Marcus Kreft (SPD). Im Jahr 2019 hatte die Gemeindevertretung den Neubau im Grundsatz beschlossen und auch die Fläche gehört ihr schon.

Das Gerätehaus der Feuerwehr in Selmsdorf ist zu klein und das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Deshalb muss ein Neubau her. Quelle: Jürgen Lenz

Die Kommunalpolitiker waren dann davon ausgegangen, dass der Neubau ohne einen Bebauungsplan gebaut werden kann – entweder weil es in der näheren Umgebung ähnliche Gebäude gibt und sich das Gerätehaus einfügen würde oder weil die Fläche als Außenbereich angesehen werden könnte, da sie den Zusammenhang bebauter Grundstücke deutlich unterbricht.

Neue Feuerwache kostet 4,2 Millionen Euro

„Aber der Landkreis fordert jetzt doch, dass wir einen Bebauungsplan aufstellen. Der wird vermutlich Mitte 2022 fertig werden“, sagt Marcus Kreft. „Das ist ärgerlich, weil die Kreisverwaltung schon seit zweieinhalb Jahren weiß, was wir wie vorhaben.“ Die Gemeinde muss nun einen Planer beauftragen, kann aber ein vereinfachtes Verfahren nutzen und gibt einen Großteil der Arbeit an die Amtsverwaltung in Schönberg ab.

Der Bau eines modernen Feuerwehrgerätehauses könnte dann voraussichtlich 2023 beginnen. Damit bleibt auch etwas mehr Zeit, um mögliche Zuschüsse für die Investition zu bekommen. „Die ersten Kostenschätzungen belaufen sich auf etwa 4,2 Millionen Euro. Da hoffen wir auf hohe Sonderzuweisungen“, sagt Marcus Kreft. Das Innenministerium des Landes unterstützt Kommunen zum Beispiel bei der Anschaffung neuer Fahrzeuge für die Feuerwehr und könnte auch für den Bau des Gerätehauses Geld bereitstellen.

Altes Gerätehaus hat nur drei Ausfahrten

Entstehen soll auf der Freifläche an der B 104 eine Feuerwache mit sieben Stellplätzen für Einsatzfahrzeuge, die alle eigene Ausfahrtstore bekommen. „Jetzt hat das Gerätehaus drei Ausfahrten und eine weitere am Nebengebäude“, so Kreft. Außerdem sollen an dem Neubau 60 Stellplätze entstehen, nicht alleine für die Feuerwehr. „Wir wollen das Gebäude auch für die Gemeinde nutzen und da werden dann mehr Parkplätze benötigt“, erklärt der Bürgermeister. Die Gaststätte bleibt bestehen, auch wenn die Gemeinde sie gerne mit dem gesamten Grundstück gekauft hätte.

Ein weiterer Grund für den Neubau ist neben dem Platzmangel im bisherigen Gerätehaus die positive Entwicklung der Feuerwehr, die mit 33 aktiven Einsatzkräften gut ausgestattet ist. „Da bin ich sehr froh drüber und auch die Jugendfeuerwehr hat viel Zulauf“, sagt Kreft. Dort lernen 24 Jugendliche und sechs Kinder spielerisch erste Aufgaben der Feuerwehr. So kann die Gemeinde eventuell schon die nächste Generation der Feuerwehr selber ausbilden.

Lage im Dorfkern ist nicht optimal

Auch ist die Lage des Neubaus direkt an der Bundesstraße besser als im früheren Gasthaus an der Lübecker Straße im Kern des Dorfes. Die bisherige Feuerwehrwache liegt in der Nähe des großen Spielplatzes und die Zufahrtstraßen führen durch Wohngebiete, durch die die Feuerwehrleute erst mit ihren Privatautos und dann mit den Einsatzfahrzeugen fahren müssen.

Von Malte Behnk