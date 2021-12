Senioren in Dassow fallen Trickbetrügern zum Opfer: 10 000 Euro weg

Dassow

Am Ende mussten die beiden Senioren aus Dassow feststellen, dass sie Betrügern aufgesessen sind. Insgesamt 10 000 Euro wurden von den Konten des älteren Ehepaars überwiesen, obwohl sie dafür keinen Auftrag erteilt haben. Sie sind Betrügern zum Opfer gefallen. Nun haben sie sich bei der Polizei gemeldet.

Sie informierten, dass sie am Donnerstag, den 2. Dezember, eine E-Mail vom vermeintlichen Kundenservice ihres Bankinstitutes erhalten haben. Ihnen wurde mitgeteilt, ein Sicherheitsupdate sei für alle Konten notwendig, die bis 2015 eingerichtet wurden. Innerhalb der nächsten Tage melde sich ein Bankmitarbeiter telefonisch.

Angeblicher Bankmitarbeiter fragt nach Kontodaten

Am späten Samstagnachmittag rief bei dem 87 Jahre alten Dassower ein Mann an, der vorgab für die Bank zu arbeiten und das angekündigte Sicherheitsupdate vorzunehmen. Der Rentner gab nach Auskunft der Polizei die IBAN-Nummern und Transaktionsnummern preis. Wenig später stellten der Dassower und seine 85 Jahre alte Frau fest, dass von ihren Konten zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 10 000 Euro getätigt wurden.

Immer wieder versuchen Betrüger mit raffinierten Maschen an das Geld älterer Menschen zu kommen. Die Polizei rät, kritisch zu sein und auf keinen Fall Bankdaten, Transaktionsnummern und Passwörter preiszugeben oder Geld an Fremde zu übergeben. Opfer sollten sich an die Polizei wenden. Über Trickbetrügereien informiert auf der Internetseite http://www.polizei-beratung.de/

Von Jürgen Lenz