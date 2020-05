Senioren in Schönberg freuen sich über musikalisches Ständchen 

Schönberg

Abwechslung in dunklen Corona-Zeiten bekamen am Sonnabendnachmittag die Bewohner der DRK-Wohnanlage in Schönberg geboten. Bei strahlend blauem Himmel und sommerlichen Temperaturen von über 20 Grad gaben ihnen über ein Dutzend Frauen und Männer des Bläserchores der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde ein musikalisches Ständchen.

Musik hilft in der schweren Zeit

„Wetter und Musik gefallen uns sehr. Besser hätte es heute kaum sein können", freute sich die 84-jährige Ursula Dau. Seit elf Jahren lebt die Schönbergerin nach dem Tod ihres Mannes im Betreuten Wohnen der Anlage.

Die Musik tröstet sie ein bisschen über die für sie schwere Zeit hinweg. Besonders vermisst sie ihre Enkelkinder, was Land und Bund in Zeiten von Corona aufgrund der sehr strengen Kontaktbeschränkungen nach wie vor nicht erlauben. Das belastet die alte Dame, man sieht es ihr an. Musik kann da helfen, auch wenn der Schmerz und die Sehnsucht nach den Liebsten bleiben.

Volkslieder, geistliche Lieder und einige Choräle

„Mir gefällt es sehr“, ist auch Liselotte Brinse, die im Pflegeheim der Anlage untergebracht ist, ebenfalls sehr angetan von den Klängen, die ihr zu Gehör gebracht werden.

Bewohnerin Ursula Dau (84) sagt: "Mir gefällt es sehr." Quelle: Dirk Hoffmann

Und Manfred Kantorzik, der schräg gegenüber wohnt, lässt es sich nicht nehmen, kurz in den Außenbereich des weiträumigen Geländes zu kommen, um der Musik zu lauschen. „Ich finde es sehr schön, was hier gespielt wird. Und gerade die Menschen, die hier wohnen, freuen sich sehr darüber“, so der 79-Jährige.

Dargeboten wurden den Bewohnern mehrere Volkslieder, geistliche Lieder und einige Choräle. Zu hören waren die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung des Kirchenmusikdirektors Christoph D. Minke dabei über eine ganze Stunde lang. Zuerst spielten sie vor dem Pflegeheim, wo 60 Frauen und Männer untergebracht sind. Im Anschluss zogen sie einige Meter weiter und traten vor dem Bereich des Betreuten Wohnens mit den 32 Bewohnern auf.

Bewohner freuen sich über Abwechslung

Die Initiative für den Auftritt war von Dietrich Voß ausgegangen. Der Pastor im Ruhestand, der selbst als Mitglied des Bläserchores für diese schönen Klänge sorgte, hatte zu den Verantwortlichen der DRK-Wohnanlage Kontakt aufgenommen und eine entsprechende Anfrage gestellt.

„Ich fand es toll, dass sie sich angeboten haben“, so Karin Schwatinski, Leiterin der Tagespflege und Koordinatorin des Betreuten Wohnens. Gerade in dieser Zeit, wo auch viele Beschäftigungen in der Gemeinschaft nicht mehr möglich sind, würden sich die Bewohner über jede Form der Abwechslung freuen. Über Darbietungen wie am Sonnabend besonders.

Von Dirk Hoffmann