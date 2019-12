Boltenhagen

Eigentlich ist Brigitta Hilscher (72) noch nie wirklich umgezogen. „Ich kam aus der Elternwohnung am Robert-Blum-Platz, als ich mit meinem Mann 1971 das Haus hier gebaut habe“, sagt die Witwe des ersten frei gewählten Boltenhagener Bürgermeisters und blickt auf ein kleines Abenteuer, das mit einem Umzug nach Wismar jetzt vor ihr liegt. Schon Anfang des Jahres wird Brigitta Hilscher Boltenhagen verlassen und in der Hansestadt neu anfangen. Auch ihr Ehrenamt als Vorsitzende des Seniorenbeirats der Gemeinde Boltenhagen gibt sie damit auf.

Schlechte Stimmung und Unehrlichkeit

„Als die Kommunalwahl in diesem Jahr anstand, gab es Stimmungen in der Gemeinde, die mir nicht gefallen haben. Ich mag keine Unehrlichkeiten. Mit Kritik kann ich umgehen, aber Doppelzüngigkeit ist mir fremd“, sagt Brigitta Hilscher und spricht damit Gerüchte über den neuen Bürgermeister Raphael Wardecki an. „Nachdem dann nach dem ,Tag der Älteren’ unser Zelt aufgeschlitzt und Reifen des Bürgermeisters zerstochen wurden, habe ich mich entschieden, meine Arbeit niederzulegen. Das sind Aktionen, die nicht gerade motivieren.“

Machen statt zweifeln

Brigitta Hilschers Devise ist: „Ich möchte nicht wissen, warum etwas nicht geht. Das wurde mir oft gesagt. Ich möchte viel eher herausbekommen, wie etwas vielleicht doch machbar ist.“ Für den ersten Kaffeeklatsch des Seniorenbeirats war sie 2017 im Februar von Haus zu Haus gegangen und hatte den Älteren erklärt, was der Seniorenbeirat machen möchte. „Zum ersten Kaffeeklatsch kamen 18 Teilnehmer, inzwischen sind es zum Beispiel bei Modenschauen bis zu 120. Viele, die neu hergezogen sind, haben sich darüber gefreut, dass wir sie eingeladen haben und sie so neue Kontakte knüpfen konnten“, sagt die 72-Jährige über die inzwischen monatlichen Treffen.

Viel für Senioren bewegt

Überhaupt habe der Seniorenbeirat in den vergangenen drei Jahren viel bewegt. „In diesem Jahr haben wir den Tag der Älteren zum dritten Mal organisiert und es war sehr schön“, sagt Brigitta Hilscher. Sie hatte von Anfang an Landrätin Kerstin Weiss zu den Veranstaltungen eingeladen und die Interessen oder Probleme der Senioren in den Mittelpunkt gestellt. „Für Baumspenden bin ich im ersten Jahr von Betrieb zu Betrieb gelaufen. Inzwischen melden sie sich bei mir.“ Sogar eine große Frauenzeitschrift war auf den „Tag der Älteren“ in Boltenhagen aufmerksam geworden und hatte darüber berichtet.

Am 22. September wurden auch 2019 beim „Tag der Älteren“ Bäume gepflanzt. Quelle: Archiv

Einsatz geht in Wismar weiter

Ihren Einsatz zugunsten der älteren Menschen wird Brigitta Hilscher auch nach ihrem Umzug nach Wismar aufrechterhalten. „Ich habe mich inzwischen zur Seniorentrainerin, zum Silver Surfer und zur Sterbebegleiterin ausbilden lassen“, sagt Hilscher, die zweite stellvertretende Vorsitzende im Kreisseniorenbeirat und Mitglied im Landesseniorenbeirat ist. In der Hansestadt freut sie sich auf das kulturelle Angebot und darauf, neue Menschen kennenzulernen. „Ich weiß auch, dass ich im ehrenamtlichen Hospizdienst künftig mehr Zeit zur Verfügung habe, die sonst während der Fahrt nach Wismar vergangen ist.“ Dennoch behält die Boltenhagenerin weiter Kontakte im Ostseebad. „Das Trauercafé, das ich mit Christiane Meier 2017 gestartet habe, läuft weiter. Dort gibt es etwa 30 Teilnehmer.“

Seniorenbeirat arbeitet weiter

Die Arbeit des Seniorenbeirats werden die verbleibenden Mitglieder weiterführen. Regine Rödiger wird den Vorsitz übernehmen. Sie wird weiter von Marianne Scheibel, Brigitte Schiffer, Rita Rarek, Harry Möller, Kurt Stahmer und Klaus-Dieter Bartusch unterstützt. „Ich weiß, dass sie sehr aktiv sind und sich weiter gut um die Belange der Älteren kümmern werden“, sagt Brigitta Hilscher.

