Seuchenalarm: Geflügelpest in Nordwestmecklenburg ausgebrochen

Niendorf

In einer privaten Geflügelhaltung in Niendorf bei Schönberg ist ein Fall von Geflügelpest nachgewiesen worden. Das teilte der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelsicherheit des Landkreises am Donnerstagnachmittag mit. Es ist der dritte Fall der Seuche in einer Hausgeflügelhaltung in Nordwestmecklenburg.

Nach Auskunft des Landkreises sind an zwei Tagen von den rund 100 Hühnern 20 verendet. „In den daraufhin am Mittwoch an das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock eingesandten Proben wurde hochpathogenes aviäres Influenzavirus vom Subtyps H5N1 nachgewiesen“, erläutert die Kreisverwaltung.

Nach ihrer Auskunft mussten 80 Tiere getötet werden, um eine weitere Ausbreitung der Seuche zu verhindern. Die ersten Desinfektionsmaßnahmen seien bereits erfolgt. Vermutlich wurde die Seuche mit Schuhzeug eingeschleppt, das mit virushaltigem Wildvogelkot verunreinigt war, erläutert der Landkreis.

Landrat Tino Schomann (CDU) betont nach dem dritten Fall von Geflügelpest in einer Hausgeflügelhaltung in Nordwestmecklenburg: „Die wichtigste vorbeugende Maßnahme zum Schutz des eigenen Geflügelbestandes ist die konsequente Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen.“ Das Geflügelpestvirus sei in der Wildvogelpopulation weit verbreitet. „Es kann quasi überall vorkommen, und das Einschleppungsrisiko darf nicht unterschätzt werden“, erklärt Tino Schomann in einer Pressemitteilung. Weitere Ausbrüche in Hausgeflügelbeständen in den Landkreisen Ludwigslust- Parchim, Rostock und Vorpommern-Greifswald würden diese Einschätzung unterstreichen.

Zum Schutz vor der Geflügelpest legt der Landkreis um die Geflügelhaltung in Niendorf eine Schutzzone von drei Kilometer und ein Beobachtungsgebiet von zehn Kilometer fest. Hier gelten spezielle Vorschriften, was das Betreten der Bestände, deren Aufstallung und das Vermarkten von Produkten betrifft. Außerdem ist in der Schutzzone für alle Tiere außer Tauben eine Stallpflicht einzuhalten. Das Geflügel darf dort nur in sicheren Volieren gehalten werden. Nach Auskunft des Landkreises wird die Stallpflicht mindestes 21 Tage gelten. Zur Schutzzone gehören die Dörfer Petersberg, Klein Siemz, Groß Siemz, Niendorf, Bechelsdorf, Törpt, Ollndorf, Lindow, Raddingsdorf und Boitin-Resdorf. Wenn keine sichere Barriere zwischen Wildvögeln und dem Hausgeflügel herzustellen ist, dann gilt auch in der Überwachungszone die Stallpflicht. o

Von Jürgen Lenz