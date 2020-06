Sie können entscheiden: „Metropolitaner Award“ für Palmberg?

Schönberg/Rehna

Die Metropolregion Hamburg ehrt besonderes Engagement für die Region mit dem sogenannten „Metropolitaner Award“. In der ersten Phase ab Mitte April wurden 116 Menschen, Vereine, Stiftungen und Unternehmen vorgeschlagen, die sich täglich für das Wohl der Region einsetzen.

Entscheidende Fragen bei der Auswahl der Nominierten waren: „Wirkt das Projekt länderübergreifend in der Metropolregion?“ oder „Bewegt das Projekt viele Menschen?“. Die Jury hat alle Vorschläge gesichtet und bewertet.

Anzeige

15 Nominierte stehen seit dem 16. Juni zur Abstimmung – darunter auch Palmberg. Mit etwas Glück ist das Unternehmen mit Standorten in Schönberg und Rehna am 1. September bei der Preisverleihung in der Hamburger Elbphilharmonie dabei.

Weitere OZ+ Artikel

Unternehmer unterstützt viele Projekte

Vor 29 Jahren hatte Firmengründer Uwe Blaumann, ehemaliger technischer Leiter eines Kombinats für Schlafmöbel, den Mut, zusammen mit einem Hamburger Schreiner den Weg in die Selbstständigkeit zu gehen. Das heute international erfolgreiche Unternehmen verbindet hohe Innovationskraft mit umweltbewusster und moderner Produktion. Es fördert das Zusammenleben und -arbeiten in der Metropolregion und unterstützt länderübergreifend den Jugend- und Profisport, Jugendfeuerwehren und viele andere Projekte.

Die Palmberg-Geschäftsführung mit Julianne Utz, Uwe Blaumann und Nicole Eggert (v. l.). Quelle: Dirk Hoffmann

Zusätzlich zum Award werden in den beiden Kategorien „Menschen aus der Region“ und „Vereine und Stiftungen“ Geldpreise von je 2500 Euro für die Unterstützung der Projekte vergeben. Nun hat die Bevölkerung das letzte Wort und kann bis zum 30. Juli online unter http://www.metropolitaner.de/ drei Favoriten wählen.

Preise für Abstimmung

Unter den Teilnehmern werden mehr als 30 erlebnisreiche Sachpreise verlost, darunter unter anderem Karten für die Elbphilharmonie, Jahresvorräte für Kölln Müsli, Block-House-Gutscheine, Tickets für Indoor-Ski im Alpincenter Wittenburg und Sonderführungen im Schweriner Schloss sowie eine Wochenendfahrt in der Metropolregion in einem vollelektrischen Mini-Cooper SE.

„Wir freuen uns sehr, dass der ‚Metropolitaner des Jahres‘ auch in diesem Jahr und gerade in der aktuellen Zeit vergeben wird. Mehr denn je zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt und Solidarität in der Gesellschaft und vor allem auch in unserer Wirtschaft sind“, sagt Matthias Belke, Präsident der Industrie- und Handelskammer zu Schwerin.

Es seien in den vergangenen Wochen tolle und kreative Initiativen entstanden und gewachsen, die dabei helfen würden, diese schwierige Phase gemeinsam besser zu überstehen. „Mit dem ‚Metropolitaner des Jahres‘ wollen wir dieses Engagement würdigen. Liebe Westmecklenburger, bitte helfen Sie mit, vorbildhaftes Verhalten ins Scheinwerferlicht zu rücken“, appelliert er.

Auszeichnung für Palmberg

Erst kürzlich ist Palmberg mit dem „German Brand Award“ in Gold ausgezeichnet worden. Der Wettbewerb präsentiert die innovativsten Markenauftritte sowie Kreativkampagnen. Initiator des Markenpreises ist der Rat für Formgebung, der 1953 auf Initiative des Deutschen Bundestags gegründet wurde.

Palmberg zählte in diesem Jahr erstmals zu den Gewinnern. Das Unternehmen wurde in der Kategorie „Excellent Brands – Office & Stationery“ ausgezeichnet. Begründung der Jury: „Palmberg hat seine Markenstrategie überarbeitet und den langjährigen Claim ,Ich freue mich aufs Büro’ neu und nachvollziehbar begründet. Auch gelang es, die neue Strategie konsequent in alle Bereiche der Markenwelt erlebbar für Partner, Kunden und Nutzer zu übersetzen und so die Marke erfolgreich neu wie auch zeitgemäß zu positionieren.“

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die einmal mehr beweist, dass wir mit Palmberg eine Büromöbelmarke geschaffen haben, die viele Menschen anspricht und für eine Wohlfühlatmosphäre im Büro steht“, erklärt Marketingleiter Christoffer Süß.

Die Metropolregion und der Nordwestkreis

Die Metropolregion Hamburg erstreckt sich über insgesamt 17 Landkreise, drei kreisfreie Städte und natürlich die Hansestadt Hamburg. Nordwestmecklenburg ist seit vielen Jahren Teil dieser Initiative, die zum Ziel hat, der Region rund um Hamburg eine Stimme zu verleihen.

Der Begriff Metropolregion ist für die Menschen hierzulande wenig greifbar, dennoch betont Landrätin Kerstin Weiss: „Wir haben als Nordwestmecklenburg sehr viele gute Argumente, um in diesem Verbund eine wichtige Rolle zu spielen.“ Allein die Tatsache, dass viele Hamburger und Schleswig-Holsteiner als Urlauber oder Tagesgäste an die Küste Mecklenburgs reisen würden, zeige, welche Vorteile der Nordwestkreis habe. Dass die Metropolregion dafür Werbung mache, sei einfach unbezahlbar.

Von Jana Franke