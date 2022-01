Silvester in Boltenhagen: So lief der Jahreswechsel im Ostseebad

Boltenhagen/Grevesmühlen

Trotz zahlreicher Auflagen und Verbote, die Silvesternacht in Boltenhagen wurde für viele Urlauber und Einheimische zur entspannten Partynacht. Mit ein Grund dafür: Auf der knapp zwei Kilometer langen Dünenpromenade verteilten sich die Menschen so, dass die geforderten Abstände weitestgehend gewahrt blieben. „Wir haben uns extra einen Abschnitt an der Klinik ausgesucht, damit nicht so viele Leute auf einem Haufen sind“, sagte Birgit Jahnke, die mit ihrem Mann bereits zum Wochenbeginn aus Brandenburg angereist war. „An der Seebrücke ist es wahrscheinlich viel voller.“ Das war es tatsächlich, allerdings hielt sich der Auflauf auch dort in Grenzen, wie Thomas Zellner vom Ordnungsamt im Amt Klützer Winkel feststellte. Gegen 23.30 Uhr schaute er sich die Situation vor Ort an. „An der einen oder anderen Stelle könnte es ein bisschen mehr Abstand sein, aber ansonsten ist das alles im Rahmen.“

Jahreswechsel 2021/22: Raketen über der Weißen Wiek. Quelle: Michael Prochnow

Neben der Polizei, die sich nahe der Kirche auf der Paulshöhe mit einem Mannschaftswagen aufgestellte hatte, war ein privater Sicherheitsdienst auf der Dünenpromenade, am Strand sowie rund um die Seebrücke unterwegs. Bis auf ein Lagerfeuer, dass ein paar Besucher am Strand entfacht hatte und dass sie wieder löschen mussten, sei auch aus ihrer Sicht alles ruhig verlaufen, lautete das Fazit der Sicherheitsleute. Teilweise hätten sie die Besucher auf die Abstandsregeln und das Böllerverbot hinweisen müssen, mehr jedoch nicht. Das bestätigte am Silvestermorgen auch die Polizei in Grevesmühlen. Es habe keine größeren Vorkommnisse gegeben, hieß es dazu aus dem Revier. Die wenigen Ständen auf dem Seebrückenvorplatz waren sehr gut besucht seit den frühen Abendstunden. Ein kleines Feuerwerk gab es für die Gäste der Weißen Wiek kurz nach Mitternacht.

Jahreswechsel 2021/22: Der Seebrückenvorplatz gegen 23.30 Uhr. Quelle: Michael Prochnow

Zwar wurde im Vorfeld kein Feuerwerk verkauft, aber offenbar hatten sich einige Bewohner gute Vorräte angelegt, oder sich Nachschub aus Polen besorgt. In Boltenhagen leuchteten etliche Raketen den Nachthimmel aus, das größte und wohl längste Feuerwerk zündeten in der Silvesternacht allerdings Einwohner von Neu Degtow: Kilometerweit waren die unzähligen

Jahreswechsel 2021/22: Überreste der Partynacht im Ploggenseering. Quelle: Michael Prochnow

Raketen dort zu sehen. Auch über Klütz und Grevesmühlen war trotz der Auflagen reichlich Feuerwerk zu sehen. Am Silvestermorgen allerdings war in Grevesmühlen bis auf einige Ausnahmen im Ploggenseering von der Feier in der Silvesternacht kaum noch etwas zu sehen. Das sah in den Jahren zuvor, abgesehen vom vergangenen Jahr, als so ziemlich alle Aktivitäten untersagt waren, teilweise noch ganz anders aus. Bisweilen türmten sich in der Wismarschen Straße sowie auf dem Markt und den Wohngebieten die leere Hülsen der Feuerwerksbatterien.

Jahreswechsel 2021/22: Feuerwerk auf der Schweriner Landstraße gegen 1 Uhr. Quelle: Michael Prochnow

Jahreswechsel 2021/22: Der Hafen der Weißen Wiek kurz vor Mitternacht Quelle: Michael Prochnow

Aus Sicht der Feuerwehren war es ebenfalls ein ruhiger Jahreswechsel, weder in Klütz noch in Grevesmühlen mussten die Brandschützer ausrücken.

Von Michael Prochnow