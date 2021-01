Grevesmühlen/Boltenhagen

Während sich sonst zum Jahreswechsel Hunderte Einwohner und Urlauber am Strand und an der Seebrücke in Boltenhagen treffen, herrschte in der Silvesternacht weitgehend Stille im Ostseebad. Eine Gruppe Jugendlicher hatte sich am Strand getroffen, einige Spaziergänger führten ihre Hunde aus – das war’s.

Ähnlich die Situation in Grevesmühlen, vereinzelte Böller wurden gezündet, Raketen waren vor Mitternacht nur vereinzelt zu sehen. Erst nach Mitternacht wurde es etwas bunter am Himmel, allerdings auch nicht vergleichbar mit dem Farbenspiel, das normalerweise Silvester über der Stadt zu sehen war.

Für die Polizei war es ebenfalls eine verhältnismäßig ruhige Nacht, kurz nach dem Jahreswechsel mussten die Beamten auf dem Marktplatz von Grevesmühlen mit drei Fahrzeugbesatzungen eine größere Gruppe Feiernder auflösen, die dort Feuerwerk gezündet hatten. Ansonsten habe es kaum Störungen gegeben, teilte die Polizei mit. Größere Sachschäden wie in den vergangenen Jahren wurden aus Grevesmühlen nicht gemeldet.

