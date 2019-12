Wismar/Grevesmühlen

Tierheime rufen jedes Jahr dazu auf, auf das Feuerwerk zu verzichten, um die Tiere keinem unnötigen Stress auszusetzen. Umweltverbände verweisen auf die Feinstaubbelastungen und auch die Debatte um den Sinn und Unsinn der Knallerei zum Jahreswechsel nimmt immer mehr Fahrt auf. Im Amt Klützer Winkel ( Nordwestmecklenburg) ist man bereits einen Schritt weiter. Hier gibt es die ersten Schilder, die in bestimmten Orten auf das Verbot von Feuerwerk hinweisen.

Böllerei genau 24 Stunden erlaubt

„Es gibt eine klare Regelung in der Landesverordnung zum Silvesterfeuerwerk“, sagt Torsten Gromm vom zuständigen Amt Klützer Winkel. „Wir erinnern mit Schildern in bestimmten Bereichen daran.“ In der Verordnung ist die Zeit des erlaubten Verkaufs ebenso geregelt wie die Zeit, in der geböllert werden darf. Das Zünden von Feuerwerk ist genau 48 Stunden erlaubt, nämlich in der Silvesternacht vom 31. Dezember null Uhr bis zum Neujahrstag am 1. Januar 24 Uhr. Davor und danach drohe hohe Bußgelder.

Schilder erinnern an Feuerwerksverbot

Da in Wohlenberg zum Beispiel viele Reetdachhäuser stehen, wurden dort an der Durchfahrtsstraße und am Ostseeblick Schilder aufgehängt, die an das Feuerwerksverbot erinnern. „In Boltenhagen wurden am Reiterhof Schilder aufgestellt, weil es dort Beschwerden über großes Feuerwerk auf dem angrenzenden Parkplatz gab“, erklärt Torsten Gromm das Vorgehen, um den Schutz der Pferde garantieren zu können.

Keine Böllerei nahe reetgedeckter Häuser

In der Hansestadt Wismar dürfen Feuerwerksraketen und sogenannte „Römische Lichter“ im Umkreis von 200 Metern um brandgefährdete Objekte nicht gezündet werden. Im Umkreis von 100 Metern ist das Abbrennen von Kanonenschlägen, Knallfröschen und sonstigen Feuerwerkskörpern der Kategorie 2 verboten. Zu brandgefährdeten Objekten gehören neben reetgedeckten Gebäuden wie in den Ortsteilen Redentin und Hoben beispielsweise auch Holzlager, Scheunen, Stallungen und Ähnliches.

Ferner erinnert die Ordnungsbehörde der Stadtverwaltung daran, dass pyrotechnische Gegenstände nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altenpflegeheimen gezündet werden dürfen.

Geldstrafen drohen bei Missachtung

Wer sich nicht an diese Einschränkungen hält, kann mit Geldstrafen bis zu zehntausend Euro belangt werden. „Zuwiderhandlungen gegen diese Verbote gelten als Ordnungswidrigkeiten gemäß Paragraf 46 der Sprengverordnung“, teilt die Pressestelle der Stadtverwaltung mit. Sie weist zudem darauf hin, dass diese Einschränkungen beim Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände der Kategorie 2 für den 31. Dezember und den 1. Januar gelten. Für alle anderen Tage im Jahr gilt ein Abbrennverbot.

Pyrotechnische Gegenstände der Kategorie 2 sind durch einen entsprechenden Aufdruck auf der Verpackung deutlich zu erkennen. Der Handel darf sie an Personen unter 18 Jahren nicht abgeben.

In Grieben generelles Knallerverbot

Eine pragmatische Lösung hat das Amt Schönberger Land für die Gemeinde Grieben entworfen. Denn auch dort gelten besondere Regelungen für die Feier zum Jahreswechsel. Denn reetgedeckte Häuser und Scheunen prägen das Ortsbild von Grieben. Und das soll auch so bleiben. Im gesamten Dorf dürfen zu Silvester und Neujahr keine Raketen, Knallfrösche, Kanonenschläge und ähnliche pyrotechnische Gegenstände gezündet werden, teilt das Amt Schönberger Land mit. Grundlage des Verbots ist eine Allgemeinverfügung des Landkreises Nordwestmecklenburg über das Abbrennen von Feuerwerkskörpern. Zuwiderhandlungen können mit Geldbußen von bis zu 5000 Euro bestraft werden, erläutert das Ordnungsamt. Wer trotzdem Feuerwerkskörper zünden will, darf das außerhalb des Ortes. Dafür wird nach Auskunft des Amtes eine Festwiese östlich von Grieben ausgewiesen.

Von Malte Behnk und Michael Prochnow