Simone Oldenburg: MVs Bildungsministerin über Shopping, Schule ab 9 und wohnliche Büros

Die heute 52-jährige Simone Oldenburg wurde in Wismar geboren, dort ging sie auch zur Schule und machte 1987 das Abitur. Danach absolvierte sie ein Lehramtsstudium an der Pädagogischen Hochschule Leipzig, dann an der Universität Leipzig mit den Fächern Deutsch und Geschichte, das sie 1994 als Gymnasiallehrerin mit dem ersten Staatsexamen abschloss. Das Referendariat absolvierte sie am Gerhart-Hauptmann-Gymnasium in Wismar bis zum II. Staatsexamen 1996. Anschließend arbeitete sie an der Regionalen Schule in Klütz, deren Leitung sie später übernahm. Sie ist verheiratet und hat einen 18-jährigen Sohn.

Die Politikerin gehört der Gemeindevertretung von Gägelow seit 2004 an, seit 2009 auch dem Kreistag des Kreises Nordwestmecklenburg. Bei der Landtagswahl am 4. September 2011 erhielt sie über Platz 2 der Landesliste ihrer Partei ein Abgeordnetenmandat. Die Fraktion Die Linke wählte sie am 27. September 2011 zur stellvertretenden Vorsitzenden. Sowohl in der Landtagswahl 2016 als auch in der Landtagswahl 2021 wurde sie über die Liste in den Landtag gewählt. Sie führte die Fraktion von 2016 bis 2021. Am 15. November 2021 wurde Oldenburg zur Ministerin für Bildung und Kindertagesstätten sowie zur stellvertretenden Ministerpräsidentin ernannt.