Simone Oldenburg zu Besuch in Flüchtlingscamp in Westsahara

Ab diesem Jahr kann Simone Oldenburg, Vorsitzende der Linksfraktion im Landtag, „gemietet“ werden – für ein Gespräch am Küchentisch. Denn am Küchentisch finden ihrer Meinung nach die schönsten Gespräche statt. Dort würden nicht nur tolle Ideen entwickelt, sondern auch Probleme angesprochen und gelöst.

Einladungen für ein Gespräch zu einem bestimmten Thema gehen an ihr Wahlkreisbüro in der Wismarschen Straße 39 in Grevesmühlen, unter der Telefonnummer 038 81 / 75 85 42 oder per E-Mail an oldenburg-wkb@gmx.de.