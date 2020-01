Grevesmühlen

Im Ploggensee fehlen fast 40 Zentimeter am normalen Wasserstand, und auch im Vielbecker See in Grevesmühlen gibt es Veränderungen. Das Überschwemmungsgebiet am Nordufer liegt seit geraumer Zeit trocken. Wo liegen die Ursachen dafür? Sinkt der Grundwasserspiegel, oder verdunstet einfach mehr Wasser als durch die Niederschläge nachkommt. Wir haben mit Eckhard Bomball, Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Grevesmühlen, über das Thema gesprochen.

Verbandsvorsteher Eckhard Bomball Quelle: Cornelia Roxin

OZ: Der Wasserstand im Ploggensee in Grevesmühlen liegt 35 Zentimeter unter dem normalen Niveau, auch etliche Dorfteiche und Gewässer auf den Äckern liegen trocken. Wo sehen Sie die Ursachen dafür?

Eckhard Bomball: Wir hatten in den vergangenen zwei Jahren teilweise extreme Trockenheit, und das schlägt sich bei den Oberflächengewässern sofort nieder. Wobei 2018 vor allem durch die Spitzenwerte, in denen es sehr trocken war, auffiel. Eine anhaltende Trockenheit, die gab es vor allem 2019. In der Summe waren beide Jahre schon sehr extrem.

Wodurch fiel das beim Zweckverband auf?

Wir hatten 2018 Versorgungsspitzen, die wir so vorher nicht gekannt haben. Das hat dazu geführt, dass wir uns Gedanken gemacht haben, diese Spitzen besser und schneller ausgleichen zu können. Als beispielsweise vor anderthalb Jahren der Großbrand in Dorf Gutow ausgebrochen war, sind wir als Zweckverband an unsere Grenzen gestoßen. Da ging so viel Wasser pro Stunde hin, dass es schon problematisch wurde. Trotz der Tatsache, dass auch Tankwagen Löschwasser aus dem Ploggensee dort angeliefert haben.

Apropos Ploggensee, der hat schon beim Großbrand im Recyclinghof in Neu Degtow eine Menge Wasser gelassen, 2018 beim Feuer in Dorf Gutow ebenfalls. Sind das mögliche Ursachen für den niedrigen Wasserstand?

An der Rutsche ist deutlich zu sehen, wie ernst die Lage ist. Die Holzbohlen waren in der Vergangenheit nahezu komplett im Wasser. Mehrfach schon musste die Rutsche in der Badesaison gesperrt werden. Quelle: GVM

Eher nicht, der Ploggensee bezieht sein Wasser aus dem Ihlepohl, der Rest kommt von den Oberflächen aus der Umgebung. Aber der Ihlepohl ist schon längst trocken. Beim Vielbecker See hingegen müsste der Wasserstand in Ordnung sein. Ich gehe zweimal die Woche um den See, der Ablauf an der Nordseite funktioniert. Dort würde kein Wasser ablaufen, wenn der Pegelstand zu niedrig wäre.

Aber Ploggensee und Vielbecker See sind doch miteinander verbunden?

Ja, die Einspeisung des Vielbecker Sees kommt aus dem Ploggensee. Beide Gewässer sind durch einen Graben beziehungsweise Rohren verbunden. Dazu kommen noch Drainagen aus der Klützer Straße und das Regenwasser.

Sinkt denn der Grundwasserspiegel allgemein?

Der Grundwasserspiegel, aus dem wir beziehen, hat erst einmal nicht direkt damit zu tun. Das Wasser, was wir fördern, liegt viele 100 Jahre dort unten. Das Problem ist die Grundwasserneubildung, aber das System ist sehr träge. Das dauert, bis das durchschlägt. Seit vielen Jahren betreiben wir mit einer Fachfirma aus Schwerin ein sogenanntes Grundwassermonitoring. Im April 2019 hatten wir die Auswertung für 2018, da waren die Pegel beim Grundwasser alle im normalen Bereich. Dass es Schwankungen gibt, ist völlig normal.

Die Auswertung für das trockene Jahr 2019 liegt noch nicht vor?

Im März/April wird diese Auswertung erfolgen. In Grevesmühlen haben wir neun Brunnen und Vorfeldmessstellen, dort messen wir die Pegel und die Qualität. Diese Werte nutzen wir, damit wir die einzelnen Brunnen gleichmäßig belasten.

Wenn das Grundwasser hunderte Jahre alt ist, dass der Zweckverband fördert, dann dürften die trockenen Jahre 2018/19 ja auch erst in einigen Jahrzehnten durchschlagen. Oder?

Ganz so einfach ist die Rechnung nicht. Wir werden in den mittleren Leitern schon merken, dass weniger von oben nachkommt. Aber zeitlich lässt sich das schwer einordnen. Unsere Brunnen sind in der Regel 90 Meter tief, das dauert seine Zeit, bis das Wasser durch die ganzen Schichten hindurch gesickert ist und vergleichmäßigt sich über die Jahrzehnte.

Nochmal zurück zum Ploggensee. Der geringe Niederschlag, dazu die Entnahme durch die Löscharbeiten. Hat das solche drastischen Auswirkungen auf den Pegelstand, dass 35 Zentimeter weniger Wasser im See sind?

An der Oberfläche hat das natürlich Auswirkungen, und wenn der Druck oben geringer ist, dann fließt auch weniger Wasser in die Grundwasserleiter. Wobei im vergangenen Jahr im Herbst eigentlich genügend Niederschlag gemessen worden ist, so dass reichlich Grundwasser nachgesickert ist.

Also ist der subjektive Eindruck über de Oberflächengewässer stärker als die tatsächlichen Folgen?

Ja, im Oberflächenbereich ist das so. Tiefer unten ist das System deutlich träger. Tatsache ist aber auch, dass die klimatischen Veränderungen auch Auswirkungen auf unsere Arbeit haben. Wir werden künftig nicht mehr solche Mengen Wasser entnehmen können wie wir es bislang getan haben. Das ist Fakt. Beziehungsweise wir müssen mehr Brunnen aktivieren, um die Entnahme besser zu verteilen. Ähnlich verhält es sich mit den Nitraten aus der Landwirtschaft. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens, natürlich brauchen wir die Landwirtschaft, aber auch gesundes Trinkwasser. Da müssen wir eine gemeinsam tragfähige Lösung finden zum Wohl der Menschen, die Durst und Hunger stillen wollen

Letzte Frage, wird der Ploggensee wieder voll?

Wenn es genügend Niederschlag gibt und der Ihlepohl wieder gefüllt wird, dann wird er auch seine Funktion als Einspeisegewässer wieder erfüllen. 2017 zum Beispiel war so regenreich, da brauchten wir uns über solche Dinge keine Gedanken machen. Volle Speicher unten und oben.

Ploggensee, Sandstraße und Gärten an der B 105 Quelle: Michael Prochnow

Von Michael Prochnow