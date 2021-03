Wismar

Wenn Zuwendungsbescheide aus Schwerin eintrudeln, ist das für Städte, Gemeinden oder Landkreise immer ein Grund zur Freude. Im August vergangenen Jahres verschickte das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung einen solchen Bescheid an Landrätin Kerstin Weiss. Hervorgegangen war der aus einem Antrag für die Erhaltung des Ostseeküstenradweges im Landkreis.

Eine Zuwendung von höchstens 328 500 Euro war seinerzeit bewilligt worden. Bis zum 31. Dezember 2020 stand das Geld zur Verfügung. Abgerufen worden war es nicht. Für Horst Krumpen, der sich nicht nur kreispolitisch engagiert, sondern auch als Vorsitzender des ADFC-Landesverbandes agiert, ein Skandal. „Wie kann man so mit bereitgestellten Mitteln umgehen“, echauffiert er sich. Die Verwaltung habe auf kompletter Linie versagt, meint er.

Geld für acht Maßnahmen

Mit der sechsstelligen Summe hätten acht Maßnahmen umgesetzt werden können. Unter anderem weisen die beiden Streckenabschnitte Wald Dreveskirchen bis Ortseingang Stove sowie Neu Wodorf bis Wodorf erhebliche Asphaltaufbrüche durch Wurzeleinwüchse auf. Hier soll eine Deckeninstandsetzung vorgenommen werden. Wurzeln behindern auch das Radeln auf dem Ostseeküsten-Radfernweg im Bereich Am Torney in Wismar. Dort soll ebenfalls mit einer Deckensanierung Abhilfe geschaffen werden. Abschnittsweise starke Durchwurzelungen im Asphalt gibt es ebenso bei Steinbeck und in Kalkhorst (Abzweig Brook und Brooker Wald). Der schlecht ausgebesserte Abschnitt Am Haffeld in Wismar muss ebenfalls instand gesetzt werden. Für Hoben stehen durch Frost verursachte Schäden im Asphalt auf der Maßnahmenliste.

Mehrere Straßenabschnitte stehen auf der Maßnahmenliste. Quelle: Arno Zill

Warum die Fördermittel nicht abgegriffen worden sind, kann sich Dr. Roland Finke, Leiter der Stabsstelle Wirtschaftsförderung, nicht erklären. Nun ist es ein Fall für die Landrätin Kerstin Weiss (SPD) persönlich geworden, für die es noch Klärungsbedarf zu geben scheint. Antworten auf einen bereits am Freitag übermittelten Fragenkatalog der OZ werden erst für Dienstag versprochen. Die Landrätin will es restlos geklärt wissen, begründet Pressesprecher Christoph Wohlleben.

Blowatz und Boiensdorf besonders betroffen

Unverständnis zeigt Tino Schomann (CDU). Seine Gemeinde Blowatz ist eine von zwei Gemeinden, die besonders betroffen sind. „Ein Drittel der Fördersumme waren für die Gemeinde Blowatz und die Gemeinde Boiensdorf bestimmt“, so der Bürgermeister. In Zahlen: Jeweils 50 000 Euro sollten in die Instandsetzung der betreffenden Radwege-Abschnitte gesteckt werden. „Wir hatten das Geld im Haushalt fest eingeplant – und jetzt kommt es nicht“, ärgert er sich.

Tino Schomann (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Blowatz. Quelle: CDU

Ziel war es, die Abschnitte an das Land zu übertragen. Für Flächenkauf und Vermessung hatte die Gemeinde mit 50 000 Euro ordentlich Geld in die Hand genommen. Hintergrund: Als der Radfernweg vor fast 18 Jahren eingeweiht worden war, wurde mit dem Land ein Vertrag abgeschlossen, dass es Abschnitte außerhalb von Gemeinden nach Ablauf einer Frist von 15 Jahren übernimmt – allerdings nur, wenn alle Flächen des Radwegs in einer Hand sind und er ordnungsgemäß vermessen ist. „Die Unterhaltung können wir uns auf Dauer nicht leisten. Wir sind froh, wenn das das Land übernimmt“, begründet Tino Schomann die Rückübertragung, die nun verschoben werden muss, weil die Instandhaltung der Strecke Neu Wodorf – Wodorf nicht durchgeführt werden kann, wenn keine Fördermittel fließen.

Neuer Antrag gestellt

Nachdem der Landkreis die Förderung im vergangenen Jahr nicht abgerufen hatte, ist nun laut Dr. Roland Finke im Februar ein neuer Antrag eingereicht worden – dieses Mal über 395 000 Euro. Die Mittel, so heißt es aus der Verwaltung, sollen zur Umsetzung der zu 100 Prozent geförderten Maßnahme an die entsprechenden Gemeinden weitergeleitet werden. Dafür werden öffentlich-rechtliche Verträge mit ihnen geschlossen.

Der Radweg Der Ostseeküstenradweg führt von Flensburg bis Usedom. Eine einheitliche Beschilderung gibt es von Flensburg bis Lübeck. Ab Travemünde führt der Weg nicht ausschließlich an der Küste entlang, er führt oftmals durch das Landesinnere. Etwa 900 Kilometer misst der gesamte Radweg.

Mit dem neuen Antrag sind zehn Maßnahmen aufgeführt: Zusätzlich zu den acht genannten die Gedenkstätte Kap Arkona in Kalkhorst (abschnittsweise starke Durchwurzelungen im Asphalt) und in Wismar der Bereich Fischkaten (Wurzelaufbrüche im Asphalt). Aufgeführt ist auch der Wismarer Streckenabschnitt Köpernitztal bis Weidendamm. Dort muss die Deck- und Tragschicht saniert werden, nachdem Querrisse festgestellt worden sind. Die Verwaltung ist bemüht, dafür eine Förderung aus dem Programm Radnetz Deutschland zu bekommen. Klappt das nicht, ist der zweite Weg das Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung in Schwerin und zu den 395 000 Euro kommen noch einmal 23 000 Euro. Alle Erhaltungsmaßnahmen sollen vom 1. April bis 31. Dezember umgesetzt werden.

„Da ist wohl einiges schiefgelaufen“

„Wir reden seit eineinhalb Jahren darüber, und dann so etwas“, meint Horst Krumpen. Andere Verwaltungen hätten deutlich bessere Arbeit geleistet. „Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hatte 450 000 Euro beantragt und den Antrag zweimal fristgerecht verlängert, weil die Wetterverhältnisse im vergangenen Jahr eine Sanierung nicht möglich machten“, weiß Krumpen nach einem Gespräch mit den Verantwortlichen. „Da ist wohl einiges schiefgelaufen“, formuliert es Heiner Wilms, ebenso wie Krumpen Mitglied im Wirtschaftsausschuss des Kreistages, vorsichtig. Niemand wisse mit Sicherheit, ob das Land dafür nun noch überhaupt Fördermittel an Nordwestmecklenburg ausreicht.

Von Jana Franke