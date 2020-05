Mallentin

Wie eine sichere Umarmung wirken die Seile um die 3,50 Meter hohe und zwei Tonnen schwere Skulptur. Noch steht sie auf dem Arbeitsgelände des Künstlers Sven Eggers in Mallentin. Doch in wenigen Sekunden wird der Ladekran sie in die Lüfte auf den Anhänger heben, um sie zum nur einen Kilometer entfernten Gasthaus Luisenhof zu bringen. Oma Magda kommt nach Hause.

Faszinierend, was aus einer 25 Meter hohen Eiche entstehen kann. Acht Wochen sägte Sven Eggers die Geschichte des Gasthauses in den Stamm. Die Oma von Werner Junge kaufte das Objekt 1929 und führte es bis 1970. Dann übernahm es der Vater von Werner Junge. Seit 1990 leitet es der 62-Jährige schließlich selbst in dritter Generation. Mit der Skulptur will er seiner Oma Magda, die 1979 verstarb, gedenken. An sie hat Werner Junge nur gute Erinnerungen. Vor allem fleißig sei sie gewesen, sagt er.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Kranführer John Klebs vom Maschinen- und Schwertransportunternehmen Sönke Jordt betätigt die Fernbedienung. Die Skulptur hebt sich Zentimeter für Zentimeter nach oben. Werner Junge wirkt nervös. Wird alles gut gehen? Ihm geht sein schlechter Traum von vergangener Nacht nicht aus dem Kopf: Die Skulptur kommt ins Rutschen und der obere Teil bricht ab.

In nicht einmal einer Minute steht „Oma Magda“ sicher auf dem Anhänger. Die Hälfte ist also geschafft. Mit Spanngurten befestigen die Männer die Skulptur an dem Fahrzeug – und ab geht es zum Gasthaus.

Mit eingeschalteten Rundumleuchten bringt John Klebs den Lkw auf der B105 vor der Gaststätte zum Stehen. Viel Verkehr ist morgens kurz vor halb neun noch nicht auf der Bundesstraße. Vorbeifahrende Fahrzeugführer schauen neugierig, was dort vor sich geht. Einige biegen in Richtung Tramm ab und halten sogar an, um zu beobachten, wie die zwei Tonnen schwere Skulptur von der Ladefläche des Lkw gehoben wird. Fachmann John Klebs greift wieder zur Fernbedienung. Für den Kran ist die Skulptur Spielkram. Er hebt sonst ganz andere Lasten. Aber John Klebs weiß um die Bedeutung der wertvollen Fracht für Werner Junge – der wieder an seinen schlechten Traum zurückdenkt.

Das Fundament ist links neben dem Eingang von Edgar Johannson vorbereitet worden. Der Börzower gehört zur Familie und schwärmt, als er die Skulptur sieht. „Das ist mehr als Kunst“, sagt er. Schließlich findet die Skulptur ihren Platz dort, wo einst ein großer Baum stand, unter dem Oma Magda gern mit ihrem Enkel Werner gesessen hat. Hier kommt sie noch viel mehr zur Geltung, als auf dem Arbeitsgelände von Sven Eggers. Der Baumstamm zeigt mehrere Begebenheiten: Oma Magda als Kind mit einem Brummkreisel spielend, sie und Enkel Werner unter dem Baum sitzend, sie Bier servierend, in der Küche stehend und schließlich „thront“ oben Werner Junge Bier zapfend.

Im Baumstamm berücksichtigen wollte der Gasthof-Inhaber auch unbedingt Petra Möller. Die 58-Jährige arbeitet seit 1997 für Werner Junge. „Sie ist meine Beste“, lobt er. Ohne sie, sagt er, hätte er die Corona-Zeit nicht überstanden. Alle Außer Haus-Gerichte zauberte sie mit guter Laune. Sie selbst zeigt sich bescheiden, aber die große Freude über ihre Person im Denkmal konnte sie dennoch nicht verbergen. „Es ist total schön geworden“, meint sie.

Bei Kaffee und Bockwurst werden im Garten des Gasthofes noch Erinnerungen laut. Beides waren bei seiner Oma der Renner, erzählt Werner Junge. Heute sind es eher Schnitzel und Rippenbraten. Stolz sitzt er auf der Bank und blickt in Richtung Skulptur. „Lass sie viele Jahre stehen, und ich bin glücklich“, sagt er. Sein schlimmer Traum? Längst vergessen. Nun kann ja nichts mehr schiefgehen.

Zur Galerie Zu Ehren seiner Oma hat Werner Junge, Inhaber des Gasthauses Luisenhof bei Mallentin, eine Skulptur anfertigen lassen. Künstler Sven Eggers aus Grevesmühlen sägte die Geschichte von ihr und der Gaststätte in den Stamm einer Eiche.

Lesen Sie auch:

Von Jana Franke