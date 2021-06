Skulpturen in Grevesmühlen: Die ungewöhnlichen Ideen hinter den Kunstwerken

Grevesmühlen

Die Skulptur „Der lukullische Traum“ hat einen neuen Platz gefunden. Das 1997 eingeweihte Kunstwerk steht inzwischen im Park am Bahnhof. Seit 2009 hatte das Kunstwerk, in Einzelteile zerlegt, auf dem Gelände des Bauhofs auf seine Verwendung gewartet. Zuvor hatte es zwölf Jahre in der August-Bebel-Straße gestanden, vor dem heutigen Café Freytag.

Die Idee hinter dem damals knapp 20 000 Mark teuren Kunstwerk war, dass auf dem Areal dort ein Café entstehen könnte. Doch über die Idee kam dieses Konzept nie hinaus, sodass der „Lukullische Traum“ genau das blieb, was sein Name besagt. Bildhauer Thomas Radeloff aus Katzow bei Wolgast hatte die Skulptur damals im Auftrag der Stadt erschaffen.

Elefant mit polnischen Wurzeln

Eine Idee steckt übrigens auch hinter dem Elefanten am Amtsgericht, wenn auch eine etwas umständliche. Denn Grevesmühlen hatte vor knapp zehn Jahren begonnen, nach Partnerstädten in Europa zu suchen. Dabei stieß die Kommune auf eine polnische Kleinstadt mit dem Namen Trzebiatòw, die einen Elefanten als Symboltier hat.

Elefant am Amtsgericht Quelle: Michael Prochnow

Es rührt daher, dass eine Zirkusgruppe mit einem Dickhäuter im 17. Jahrhundert einen starken Eindruck in der Stadt hinterlassen hat. Ein Wandgemälde in der historischen Altstadt zeugt von diesem Ereignis.

Fördermittel aus Brüssel

Und weil es Fördermittel aus Brüssel gab, um diese Partnerschaft voranzutreiben, gab es irgendwann die Idee, die potenziellen Partnerstädte in Form von Kunstwerken in der Stadt zu verewigen. Aus der Partnerstadt mit der polnischen Kommune wurde zwar nichts, aber der Springbrunnen in Form eines Elefanten steht seitdem am Amtsgericht.

Was der Elefant gekostet hat, lässt sich nicht mehr genau ermitteln, aber er wurde im Zuge der Sanierung des Umfeldes des Amtsgerichtes errichtet, die Gesamtkosten damals beliefen sich auf rund 250 000 Euro und wurden durch Mittel der EU finanziert.

