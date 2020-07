Wismar

In Nordwestmecklenburg ist es wie überall in Mecklenburg – Hunde- und Katzenfriseure oder gute Groomer, wie sie selbst sich nennen, gibt es nicht ausreichend. Der Salon „ Fellschneiderei“ in Wismar wurde vor vier Jahren eröffnet. „Einen weiteren Salon gibt es meines Wissens noch in Wismar“, sagt Inhaberin Silke Bernauer. „Ansonsten wohl noch so den ein oder anderen, der hier und da schneidet.“

Die „ Fellschneiderei“ ist nicht nur das „zweite Standbein“, sondern vor allen Dingen eine Passion der 51-jährigen Wismarerin, die eine juristische Ausbildung absolvierte und auch in ihrem ersten Beruf noch tätig ist.

Die Lübsche Straße führt direkt ins Wismarer Stadtzentrum. Im gelben Haus befindet sich die „Fellschneiderei“. Quelle: Annett Meinke

Groomer bisher kein Ausbildungsberuf

Auch wenn Tierfriseur in Deutschland bislang kein anerkannter Ausbildungsberuf ist, Bernauer hat einiges an Energie in ihre und die Ausbildung ihrer Mitarbeiterin Ivonne Litwitz investiert. „Ich habe meine Ausbildung in einem Salon in Trittau bei Hamburg absolviert. Am Tag habe ich acht Stunden gearbeitet und abends dann mein Pensum an Theorie mit nach Hause genommen, das am kommenden Tag abgefragt wurde.“

Ivonne Litwitz hat ihre Ausbildung zur Groomerin mithilfe eines Onlinekurses eines renommierten Wiener Salons absolviert. Außerdem haben beide Frauen an der Potsdamer Industrie- und Handelskammer die Sachkundeprüfung nach § 11 Tierschutzgesetz abgelegt. Diese Prüfung müssen vor allen Dingen gewerbliche Tierhalter ablegen, um eine behördliche Erlaubnis für die Tierhaltung zu erhalten.

Die „Fellschneiderei“ gibt es seit Oktober 2016 in Wismar. Weil die Hansestadt Werbung auf dem Gehweg verbietet, ist sie nicht ganz leicht zu finden. Nur ein Schild an der Lübschen Straße 80 zeugt davon. Quelle: Annett Meinke

Mehr als Kosmetik

Hunde und Katzen frisieren sei eben mehr als Kosmetik, erklärt Silke Bernauer. „Man braucht Kenntnisse in der Anatomie, Verhaltenspsychologie bei Hunden, sollte über rechtliche Grundlagen Bescheid wissen. Ein Groomer sollte in der Lage sein, zu erkennen, wie es dem Tier geht, wie es sich bewegt und natürlich, ob es eine Hautkrankheit hat.“

Ein guter Hundesalon besitzt auch eine Betriebshaftpflicht. Das sichert nicht nur die Groomer ab, sondern auch die Kunden. Dabei geht es weniger um die verschnittene Frisur, als darum, dass ein Hund vielleicht einmal vor lauter Aufregung vom Tisch hopst, oder so sehr herumzappelt, dass er sich verletzt und zum Arzt muss.

Laila mag Friseurbesuch nicht wirklich, aber sie bleibt geduldig unter den Händen der Wismarer Groom-Spezialistin Ivonne Litwitz vom Hundesalon „Fellschneiderei“ in der Lübschen Straße in Wismar. Quelle: Annett Meinke

Ivonne Litwitz war vor ihrer Anstellung im Hundesalon Köchin und lange Zeit arbeitslos. Sie kocht immer noch gern und das offenbar sehr gut. So jedenfalls berichtet Fellschneiderei-Kundin Yvonne Haase aus Wakendorf. Sie kommt regelmäßig mit Hündin Laila zum Waschen und Haare schneiden nach Wismar in die Lübsche Straße. „Was Ivonne auf Facebook so alles an Fotos von leckerem Essen postet, macht echt Appetit.“ Ihre kleine Laila schlägt sich tapfer beim Frisieren, auch wenn sie froh ist, als es endlich vorbei ist.

Hundefriseure sind „Groomer“ Hundefriseur oder Hundefriseurin nennt sich heutzutage auch in Deutschland fast niemand mehr – stattdessen gilt die Berufsbezeichnung „Groomer“. Das kommt vom englischen Verb „to groom“ oder „grooming“, was „pflegen“, „putzen“, „striegeln“ bedeutet. Gemeint ist damit die Körperpflege eines Tieres. Aber Achtung: Es gibt auch andere Bedeutungen für „Grooming“, die im Deutschen bereits gebräuchlich sind. Als „Grooming“ wird unter anderem auch die Anbahnung pädokrimineller Handlungen mit Kindern und Jugendlichen, Stichwort Pädokriminalität, bezeichnet. In der Kosmetik bezeichnet Grooming (auch: Male Grooming) zum Beispiel das Stylen von Männern. Groomer oder Hundefriseur ist in Deutschland, anders als in den USA zum Beispiel, kein Ausbildungsberuf. Es gibt dennoch viele Möglichkeiten, sich aus- und weiterzubilden, in Salons und auch in Digital-Kursen.

Hundehaare färben? Nicht in der„ Fellschneiderei “!

Viele Hundezüchter sind Kunden der „ Fellschneiderei“. Sie lassen ihre kleinen oder größeren Champions vor Ausstellungen trimmen. Was dann oft eine schweißtreibende Angelegenheit ist, wie Silke Bernauer sagt. Es gibt Vorgaben, wie diese oder jene Hunderasse auszusehen hat. Wenn Bestnoten erzielt werden, freuen sich Silke Bernauer und Ivonne Litwitz mit. Weil sie wissen, dazu trägt das Aussehen, das sie den Champs verpasst haben, maßgeblich bei.

Das, was in den USA und Japan längst üblich ist, Hundehaare aufwendig in verschiedenen Farben zu färben, und auf ganz spezielle Weisen zu rasieren, macht man in der „ Fellschneiderei“ nicht. „Auch wenn die Norddeutschen ohnehin diese Trends kaum nachfragen, selbst wenn,“ sagt Silke Bernauer, „das halte ich persönlich für unangemessen.“

Von Annett Meinke