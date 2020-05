Grevesmühlen

Die Texte sind gelernt, nun müssen sie nur noch vor laufender Kamera aufgesagt werden. Die Konfirmanden Janine, Lukas, Leo, Lenny und das ehrenamtliche Kirchengemeinderatsmitglied Anke Bruders zeigen sich ein wenig aufgeregt, als Jan Kadura vom Kinder- und Jugendfilmstudio Grevesmühlen auf den Aufnahmeknopf der großen Kamera drückt und es hörbar piept – als Startzeichen für den Monolog quasi. Leo spricht einige Sätze auf Latein, Lukas auf Englisch und Anke Bruders auf Plattdeutsch. Sie sind Teil der Pfingstandacht, die mit diesen Dreharbeiten in der Grevesmühlener Nikolaikirche für all jene aufgenommen wird, die zu Pfingsten aufgrund der Corona-Krise nicht in die Kirche gehen wollen oder dürfen.

Mit dem Filmstudio hat die evangelisch-lutherische Kirchgemeinde mittlerweile einen treuen Partner an der Seite. Mehrfach war Jan Kadura bereits vor Ort und filmte Predigten von Pastorin Maria Harder, so zum Beispiel zu Ostern, die im Internet gezeigt wurden. Zu Pfingsten nun soll es ein besonderer Film werden – mit Szenen untermauert, die von den Konfirmanden gespielt werden.

Klappe und Action: Jan Kadura filmt die Konfirmanden (v.r.) Lukas, Lenny, Janine und Leo sowie das ehrenamtliche Kirchenratsmitglied Anke Bruders. Quelle: Jana Franke

Arbeit mit Schülern muss warten

Im Filmstudio selbst ist es ruhig seit März. Wo sich sonst Schüler an den Schnittplätzen oder im Flur für Dreharbeiten tummeln, ist nun in der Corona-Krise fast alles verwaist. Rund 40 Kinder in insgesamt acht Gruppen schauen sonst regelmäßig im Vereinshaus vorbei und setzen ihre Ideen filmisch um. Wann sie wieder vor Ort in Arbeitsgemeinschaften kreativ sein dürfen, steht noch in den Sternen. Mit diesem Schuljahr wird es wohl nicht mehr wie gewohnt realisiert werden können. „Wir bedauern das sehr, aber uns sind die Hände gebunden“, erklärt Jan Kadura. „Wir stehen aber regelmäßig in Kontakt mit den Schülern, um weitere Filmideen oder Szenen im Detail zu besprechen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt abgedreht werden.“

Mit Andreas Grimm hat der pädagogische Mitarbeiter einen neuen Chef im Filmstudio. Der 42-Jährige hat den Leiterposten von Dieter Kowalski übernommen, der Ende vergangenen Jahres in den wohlverdienten Ruhestand gegangen ist. Aufgewachsen ist Andreas Grimm in Karl-Marx-Stadt, dem heutigen Chemnitz. Von dort ging er zum Filmstudium nach Dortmund, arbeitete im Anschluss beim größten Regionalfernsehsender Sachsens und später in einer Produktionsfirma.

Ein Bild aus Tagen, als Schüler gemeinsam mit Andreas Grimm ihre Filmidee umsetzten. Zurzeit ist das aufgrund der Corona-Krise nicht möglich. Quelle: privat

Seinerzeit führte er auch Interessierte durch Studios und fand Gefallen am Umgang mit Jugendlichen. „Ich beschäftigte mich dann intensiv mit dem Gedanken, den Weg der Medienpädagogik zu gehen“, erzählt er heute. Er begann eine entsprechende Ausbildung und arbeitete mit Schulen und Kitas zusammen. Da sein Arbeitsvertrag in seiner Heimat nur befristet war, verschlug es Andreas Grimm im Sommer 2018 nach Nordwestmecklenburg. Nach einer Anstellung als medienpädagogischer Mitarbeiter im Wismarer Filmbüro bewarb er sich im vergangenen Jahr auf die Stelle von Dieter Kowalski – und bekam sie.

Neben vielen administrativen Tätigkeiten betreut der kreative Kopf, der auch in seiner Freizeit viel fotografiert und filmt, drei Gruppen im Grevesmühlener Filmstudio. „Es ist eine Umstellung und etwas Neues. Aber es macht mir sehr viel Spaß“, resümiert er. Wichtig sei ihm, dass die Kinder ihre eigenen Ideen umsetzen. „Klar reden wir auch darüber und schreiben gemeinsam am Drehbuch als Fahrplan, aber letztlich sollen die Kinder das umsetzen, was ihnen gefällt.“ Wichtig sei ihm, dass er ihnen etwas beibringt und sie positiv beeinflusst, meint er. Wer weiß, vielleicht wird es ja aus den Reihen der Schüler einen Steven Spielberg 2.0 aus Grevesmühlen geben?

Trotz Corona mehrere Projekte umgesetzt

Die ersten Streifen für die beliebte Filmpremiere, die jedes Jahr im Januar stattfindet, sind bereits im Kasten. Aber durch Corona gerät die Arbeit nun ein wenig ins Stocken. Nichtsdestotrotz haben er und Jan Kadura eine Menge zu tun. So ist der Internetauftritt grevesmuehlen-tv.de komplett überarbeitet worden. Ebenso wird wöchentlich eine neue Folge von Grevesmühlen TV ausgestrahlt. Zudem werden die Abrissarbeiten des neuen Wobag-Standorts in der August-Bebel-Straße filmisch begleitet und Aufnahmen in verschiedenen Vereinen und Kindereinrichtungen unter der Überschrift „Wir für Grevesmühlen“ gemacht. Zu sehen sind diese auf der Internetseite www.grevesmuehlen-erleben.de und auf dem Youtube-Kanal von Grevesmühlen TV.

Das neueste Projekt sind nun die Aufnahmen in der Nikolaikirche, die in den nächsten Tagen geschnitten werden müssen, damit sie zu Pfingsten ausgestrahlt werden können. Noch ein letzter Satz von den Konfirmanden, bevor Gemeindepädagogin Olga Feyer die Andacht vorliest und Pastorin Maria Harder ihre Predigt hält. Leo knistert versehentlich mit dem Papier, auf dem seine Sätze stehen. Dann ist ein Baufahrzeug aus der Schulstraße zu hören. An anderer Stelle erklingt ein Autohupen. Geduldig warten Kameramann Jan Kadura und die Schauspieler auf Stille. Dann erklingt es wieder, das Piepen nach dem Drücken des Aufnahmekopfs an der Kamera – als Startzeichen für den Monolog.

Von Jana Franke