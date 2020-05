Boltenhagen

Aufbruchsstimmung in Boltenhagen, in dieser Woche nehmen die Hotels und Herbergen ihren Betrieb wieder auf. Doch das gestaltet sich ziemlich aufwendig, wie Rainer Kress, Direktor des Seehotels im Ostseebad beschreibt. Bis zu 90 Mitarbeiter sind in der Hochsaison in dem Hotel beschäftigt, das eines der Aushängeschilder des Ortes ist. Zwei Monate waren die Türen verschlossen, der Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit. „Ab Mittwoch geht es endlich wieder los, dann kommen die ersten Gäste“, so Rainer Kress. Die vergangenen Wochen seien nicht einfach gewesen. Doch der Neustart bringe nicht nur Hoffnung, sondern auch neuen Schwung mit in den Hotelbetrieb. „Die Mitarbeiter sind froh, dass es wieder losgeht, auch die Kollegen, Leute zu sehen. Ich habe den Eindruck, dass die Stimmung sehr gut ist.“ Die Unternehmensführung hatte das Kurzarbeitergeld für den April auf 80 Prozent angehoben, um die Einschnitte für die Belegschaft in Grenzen zu halten.

Strenge Hygieneanforderungen

Einfach ist der Neustart allerdings nicht. Auch wenn die Hygieneanforderungen in dem Haus ohnehin schon sehr hoch sind. „Corona bringt uns noch mal auf ein neues Niveau“, beschreibt der Hoteldirektor eines der Probleme. Das Schwimmbad darf vorerst nicht geöffnet werden. Dafür müssen Tische und Stühle auf Abstand gebracht und überall Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt werden. „Das Mittel haben wir, aber die Stelen, an denen die Spender befestigt werden, haben wir vor zwei Monaten bestellt.“ Noch sind sie nicht da. Aber auch dieses Problem werden Rainer Kress und sein Team lösen.

Nur 50 Prozent der Betten dürfen belegt sein

Ein anderes ist die Begrenzung der Kapazität auf 60 Prozent. Das Hotel, so Rainer Kress, sei schon lange vor der Saison sehr gut gebucht gewesen für das Jahr 2020. Nun versucht die Hotelleitung zusammen mit den Veranstaltern, die Gästelisten so anzupassen, dass die Grenze nicht überschritten wird. Das bedeutet, dass nicht alle Gäste zudem gewählten Zeitpunkt kommen können. „Im Juni sollte eigentlich ein Bridge-Turnier im Hotel stattfinden, das mussten wir absagen, da es unter den aktuellen Auflagen nicht möglich gewesen wäre. In dieses Fenster versuchen wir jetzt, andere Buchungen zu verlegen.“

Ein Lob geht von Rainer Kress an die Landespolitik. „Auch wenn einige Informationen sehr kurzfristig kamen, aber ich muss ehrlich sagen, dass wir, was Kurzarbeit und Neueröffnung anbetrifft, im Vergleich mit anderen Ländern und Staaten wirklich gut dastehen. Auch das muss mal gesagt werden.“

Von Michael Prochnow