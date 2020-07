So bleiben Mecklenburgs Straßen sicher

Wismar

Täglich rollen über Mecklenburgs Straßen Tausende Autos, Motorräder und Lkw: Damit sie das ungestört tun können, sind auch die Mitarbeiter der Straßenmeistereien täglich unterwegs.

Grünpflege macht jetzt im Sommer den größten Teil der Arbeit an den Straßen aus. Gerade müssen viele Straßenränder gemäht werden, Wasserreiser und Totholz müssen aus den Bäumen entfernt werden, um für mehr Sicherheit zu sorgen. Dazu kommen unvorhersehbare Reparaturen wie nach Unfällen oder Unwettern. Oberstes Ziel immer: Gefährdungen für die Verkehrsteilnehmer vermeiden.

Kaputte Böschungen in Nordwestmecklenburg

Starker Regen hat am 13. Juni für ordentlich Arbeit in Nordwestmecklenburg gesorgt. An drei Stellen in der Region kam es zu „Ausspülungen mit anschließenden Böschungsabrutschungen“: an der Anschlussstelle Zurow in Fahrtrichtung Hamburg, zwischen dem Kreuz Wismar und der Abfahrt Zurow in Richtung Rostock sowie an der Anschlussstelle Neukloster, ebenfalls in Richtung Rostock.

Auf der A20 in Richtung Rostock ist zwischen Wismar und Zurow die Böschung an der Fahrbahn durch Starkregen weggespült worden und wird nun repariert. Dafür sind die Leitplanken abmontiert worden. Quelle: Kerstin Schröder

Die Fahrbahnen sind schnell wieder hergerichtet worden, aber die Reparaturen der Böschung könnten noch bis Mitte Juli dauern. So etwas komme nach unwetterartigen Regenfällen vor, weiß Barbara Neumann von der Straßenmeisterei Wismar und erzählt, was sonst im Aufgabenbereich der Straßenmeisterei liegt.

Überall Kampf gegen die Schlaglöcher

„Schlaglöcher auf der Straße müssen geschlossen werden“, berichtet sie. Wenn Straßendecken ausgemagert sind, sind das gleich größere Arbeiten. Auf der B105 zwischen Grevesmühlen und Gressow wird noch bis Mitte Juli die Fahrbahn erneuert – Vollsperrung mit Umleitung über Gägelow, Hohenkirchen, Grevesmühlen und umgekehrt. Die Strecke gehört zu den Hauptverbindungsstraßen entlang der Küste mit rund 20 000 Fahrzeugen täglich.

Auch zwischen Dorf Mecklenburg und Lübow muss die Straße erneuert werden, 2150 Meter sind voll gesperrt bis in den Dezember, die Umleitung ist großräumig ab Lübow über Wismar ausgeschildert. Auch die Ortsdurchfahrt Glasin ist bis zum 2. August noch gesperrt. Die Fahrbahndecke und der Schmutzwasserkanal werden erneuert.

Regelmäßige Kontrollen in Bad Doberan

Christian Bera ist mit seinem Team von der Straßenmeisterei Kröpelin für 36 km Bundesstraße, 186 km Landesstraße, 120 km Kreisstraße (im Auftrag des Landkreises) und gut 100 km Radwege zwischen Rostock bis Teschow und Kühlungsborn, Rukieten bis nach Schwaan und Umgebung zuständig.

Die Liste der Aufgaben für die 28 Mitarbeiter – davon drei in der Verwaltung – ist lang, wie in jeder Straßenmeisterei. Manche fallen saisonal an, andere ganzjährig. Zu den kontinuierlichen Aufgaben gehört die Streckenkontrolle: „Es wird jede Straße zweimal pro Woche in beide Richtungen abgefahren. Dabei werden Schäden aufgenommen und gemeldet, Verkehrszeichen kontrolliert, Baustellensicherungen kontrolliert“, erzählt der Leiter der Straßenmeisterei. Kleinere Reparaturen oder Gefährdungen werden dann sofort behoben.

Müll an den Straßenrändern nimmt zu

„In jedem Frühjahr werden alle Bankette und Gräben abgesammelt. An Schwerpunkten erfolgt das Sammeln mehrmals im Jahr“, beschreibt Christian Bera das Müllproblem an den Straßenrändern. Auch illegal abgelagerter Müll wird so entfernt. „Dieses Aufgabenfeld wird leider immer größer.“ Und auch das gehört dazu dank Abgasen und schlechten Fahrern: Leitpfosten und Verkehrszeichen müssen gewaschen und gerichtet werden.

Christian Bera, Chef der Straßenmeisterei Kröpelin Quelle: Sabine Hügelland

„Je nach örtlichen Gegebenheiten werden alle Straßen und Radwege bis zu drei Mal im Jahr 1,50 Meter breit ausgemäht“, berichtet er von der Arbeit mit den großen Maschinen. Per Grasmahd von Hand werden die Stellen erreicht, die maschinell nicht erreicht werden können. „Straßenabläufe und Bordrinnen müssen mindestens zweimal im Jahr gereinigt werden, um den Abfluss des Wassers von der Straße zu gewährleisten.“

Zuständig für 16 000 Bäume

Die schönen Alleen machen viel Arbeit: „Wir sind verpflichtet alle Bäume jedes Jahr zu kontrollieren und gegebenenfalls Pflegemaßnahmen oder Fällungen einzuleiten“, erklärt Christian Bera. Es handelt sich um circa 16 000 Bäume im Gebiet. Besonderes Augenmerk liegt auf den Linden: Die schlagen so weit aus, dass die Triebe gefährlich in den Verkehrsraum ragen.

Viele kleine Reparaturen fallen an. Mit „Heißmischgut“ werden Schlaglöcher und kleinere Versackungen mittels Asphalt saniert. Auf Fehlstellen wird Emulsion aufgesprüht und mit Splitt abgedeckt. „Somit ist die Oberfläche wieder geschlossen und es kann kein Wasser eindringen.“ Die Schlaglöcher, die im Winter bei Frost und Tauwechsel entstehen, werden vorrangig mit Kaltmischgut repariert.

Fachfirmen für umfangreichere Arbeiten

Größere Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten sowie Neubaumaßnahmen werden von den übergeordneten Straßenbauämtern Schwerin beziehungsweise Stralsund geplant und ausgeschrieben. Die Durchführung der Arbeiten erfolgt dann durch Baufirmen. Dazu gehören Deckenerneuerungen wie die für den Herbst 2020 geplante Erneuerung des Kreisels Neubukow-Kreuzung Westhof. Ebenfalls auf der L12 ist im Bau der Kreisel Wittenbeck.

Fachfirmen reparieren mit Asphalt größere Versackungen und Kantenabbrüche beispielsweise. Die Kosten für 2020 schätzt Christian Bera auf gut 860 000 Euro. Für die Arbeiten des Reparaturzuges zum Reparieren großer Fehlstellen in der obersten Deckschicht mit Emulsion und Splitt werden circa 17 000 Euro aufgebracht. Risse werden erst ausgefräst und dann mit einer bituminösen Fugenmasse vergossen. Kosten der Straßenmeisterei Kröpelin für 2020: circa 87 000 Euro.

Risse im Landkreis Rostock werden geschlossen

Für 227 Kilometer Straßennetz sind die 20 Kollegen um Horst Pfüller von der Straßenmeisterei Pastow zuständig. „Das ist die Region östlich von Rostock und Ribnitz-Damgarten sowie zwischen Graal-Müritz und der alten Kreisgrenze von Bad Doberan“, erklärt er.

46 km Bundesstraße, 97 km Landesstraße sowie 84 km Kreisstraße (im Auftrag des Landkreises Rostock) – da ist immer etwas zu tun. Allein für dieses Jahr wurden circa 28 000 Euro für die Sanierung von Rissen auf den Bundes- und Landstraßen im Einzugsgebiet veranschlagt, dazu kommen aktuelle Arbeiten wie Deckenerneuerungen und Fahrbahninstandsetzungsarbeiten.

„Wir haben durch die trockenen Jahre Probleme mit dem Torf im Untergrund“, berichtet Kathrein Gohr, Sachgebietsleiterin für die Instandsetzung Bundes- und Landesstraßen im zuständigen Straßenbauamt Stralsund. So muss an vielen Stellen der Asphalt repariert werden, beispielsweise aktuell auf der L39 bei Kossow zwischen Rostock und Laage. Für den Herbst sind größere Arbeiten auf der Bäderstraße, der L22, geplant.

Zuständig für mehr als 10 000 Kilometer

Insgesamt umfasst das Straßennetz in Mecklenburg-Vorpommern mehr als 10 000 Kilometer. Davon sind 578 Kilometer Autobahn, fast 2000 km Bundesstraße, 3370 km Landstraße und der Großteil mit 4133 km Kreisstraßen.

Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern (LS) ist mit sieben Autobahn- und 24 Straßenmeistereien tagtäglich auf Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen im Einsatz. Die Straßen und auch die begleitenden Radwege müssen kontrolliert und instandgehalten, marode Straßen erneuert werden.

