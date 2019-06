Grevesmühlen

Das war absolut beeindruckend! Mit einem großen Feuerwerk endete am Freitagabend die Premiere der inzwischen 15. Spielzeit des Piraten Open Air in Grevesmühlen. Mehr als 1500 Besucher erlebten einen kurzweiligen und unterhaltsamen Saisonauftakt, den Geschäftsführer Mathias Sievert mit einer launigen Ansprache einleitete. Unter anderem waren der Tourismusminister der Turks and Caicos im Publikum, Landtagspräsidentin Birgit Hesse, Landwirtschaftsminister Till Backhaus und Kabarettistin Tatjana Meissner. Bis zum 31. August spielt das Ensemble an der Schweriner Landstraße.

Michael Prochnow